La kickboxer cuneese Isabel Ciartano in partenza per i Mondiali giovanili di Budapest

I Campionati Mondiali sono il sogno di ogni atleta, e dal 24 al 31 agosto 2024 una giovane promettente fighter cuneese avrà l’opportunità di vivere questa incredibile esperienza a Budapest, in Ungheria, dove si svolgeranno i “WAKO World Championships for Cadets & Junior 2024”, Kickboxing.

“Sono parte del Team Kickstar fin da quando ero davvero piccolina” - commenta Isabel - “e stagione sportiva dopo stagione sportiva sono riuscita a crescere e raggiungere obiettivi sempre più importanti. Ho avuto l’opportunità di gareggiare al fianco del mio team in competizioni nazionali ed internazionali, e lo scorso anno c'è stato il mio esordio in Nazionale, davvero magnifico! Non vedo l’ora di arrivare a Budapest e dare il massimo fin dalle eliminatorie, per conquistare una medaglia”.