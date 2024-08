Garessio, un successo l'evento "Cheers Music & Beer Festival”

Venerdì 9 e sabato 10 agosto alla pista di pattinaggio buona musica, street food locale e birra di ogni genere hanno fatto da cornice a due serate spettacolari a Garessio.

Tra le diverse novità, i giovani organizzatori (Teresa, Michele, Lia e Samuele) hanno deciso di aggiungere una serata per questa terza edizione e l’inaspettata partecipazione ha dato ragione alla loro intuizione.

Un altro grande successo è stata l’inaugurazione della prima edizione del contest musicale che si è svolto nella serata di Venerdì, con cinque band in gara e un presentatore di grande rilievo: il comico Gabri Gabra che, tra Colorado, Le Iene e Sportitalia, ha deciso di far tappa a Garessio.

I vincitori indiscussi del contest sono stati i giovanissimi “F-Hives” (Giorgia, Stefano, Agnese, Giulia e Francesco) che, con le loro cover pop-rock, sono riusciti a portarsi a casa l'ambito primo posto.

A seguire i “The Old School”si sono aggiudicati un day-spa presso l'azienda agricola “La Garessina”. A chiudere la classifica i “F.R.O.M.”, i “Morse”e gli “Icarus”.

Gli organizzatori si dicono soddisfatti per la riuscita dell’ evento: “Sicuramente l'impegno è stato doppio, ma la gratificazione è tanta perché vediamo che, di anno in anno, la festa cresce e sta prendendo la piega giusta: quella di un vero e proprio festival. Ci teniamo a dire che tutto questo non sarebbe possibile senza un paese intero alle nostre spalle, sempre pronto a darci una mano e ad essere partecipe di ogni nostra iniziativa. Ringraziamo il Comune di Garessio, la Proloco, la Sportiva, la Bocciofila, i commercianti, tutti i vari professionisti e non. Fondamentale l’aiuto di Matteo Borgna ed Edoardo Sciandra, i nostri direttori artistici.

Ultimi, ma non per importanza: i numerosi soci e volontari. Crediamo che la nostra festa funzioni proprio perché a sostenerci e a lavorare con noi abbiamo un gruppo di grandi amici: più di quaranta ragazzi e ragazze che credono tanto quanto noi in questo evento e che rappresentano senza dubbio la vera essenza di Cheers.

Grazie ancora, ci vediamo il prossimo anno con tante novità: mi raccomando, non prendete impegni il secondo weekend di agosto!"