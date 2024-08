Sigaretta elettronica e tabacco riscaldato: le alternative ai prodotti tradizionali per fumatori adulti

L’industria del tabacco e dei prodotti per fumatori adulti ha una storia ultracentenaria. Sebbene le sigarette si siano diffuse solo a metà Ottocento, l’abitudine di fumare tabacco da bruciare è di gran lunga precedente. Per lungo tempo, quindi, il mercato è stato monopolizzato da lavorati molto simili tra loro (sigarette, sigarini, sigari, trinciato e così via).

Lo scenario ha iniziato a cambiare sensibilmente dopo i primi anni Duemila, in coincidenza con la commercializzazione delle prime sigarette elettroniche. Dopo circa un decennio, il ventaglio di alternative al fumo tradizionale si è ampliato ulteriormente con l’arrivo dei dispositivi a tabacco scaldato. Le e-cigarettes (spesso indicate anche solo come ‘e-cig’) e i riscaldatori di tabacco sono piuttosto diversi fra loro eppure spesso vengono ancora confusi, o considerati due versioni del medesimo prodotto. In realtà non è così e in questo articolo scopriremo perché.

Cosa si intende per ‘tabacco scaldato’

È la definizione che si applica ad una particolare categoria di prodotti destinati a fumatori adulti. Nello specifico, si tratta diche funzionano grazie ad una batteria interna agli ioni di litio. Hanno dimensioni compatte e sono dotati di uno slot, all’interno del quale va inserito unocomposto da una. Una volta messo in funzione, il dispositivo sviluppa temperature che possono sfiorare i 300°; il calore serve a riscaldare la miscela di tabacco, così da produrre un

Nonostante sia esposto a temperature molto alte, il tabacco non brucia. Il calore prodotto dal dispositivo viene tenuto sotto controllo da appositi sensori e software, che servono ad impedire che la miscela bruci. Infatti, la soglia di completa combustione del tabacco è molto più alta delle temperature raggiunte da un riscaldatore. Si parla, quindi, di ‘tabacco scaldato’ perché non c’è combustione, a differenza di quanto accade con i tradizionali prodotti per fumatori adulti.

Come funziona un riscaldatore

Una piccola batteria agli ioni di litio alimenta unche, nella maggior parte dei casi, è di tipo. Come si può facilmente intuire, funzionano in modo diverso, sebbene producano il medesimo risultato.

I dispositivi che utilizzano una Induction Heating Technology sono dotati di una bobina metallica, avvolta attorno alla camera di riscaldamento (lo slot in cui va inserito lo stick monouso). Il passaggio della corrente elettrica attraverso la bobina genera un lieve campo elettromagnetico, dal quale scaturisce il calore che scalda gradualmente la miscela di tabacco. Questa tecnologia caratterizza molti dispositivi che si pongono come alternative ai prodotti tradizionali per fumatori adulti, inclusi i dispositivi a marchio glo™, utilizzabili anche con stick compatibili senza tabacco a base di erbe contenenti nicotina.

Le sigarette elettroniche: funzionamento e caratteristiche tecniche

Nonostante sia ormai diffusa la definizione, anche commerciale, di ‘sigarette elettroniche’, le e-cig sono un prodotto a base di nicotina senza alcuna similarità con le tradizionali sigarette. E il motivo è molto semplice:

Questi dispositivi producono un aerosol contenente nicotina tramite un processo di vaporizzazione. Un atomizzatore interno contribuisce a trasformare in vapore una soluzione a base di acqua, aromi, nicotina (in quantità variabili) e altre sostanze, come la glicerina vegetale o il glicerolo. Il vaporizzatore è collegato ad una coppia di sensori che, una volta rilevato il passaggio d’aria nel bocchino, attivano il cleromizzatore; questi, sfruttando una resistenza elettrica, produce un vapore bianco opaco: per questo, l’uso della e-cig viene indicato come ‘svapo’ o ‘svapare’ (dall’inglese vape).

Le sigarette elettroniche possono essere di due tipologie:

- a sistema aperto, se la cartuccia è ricaricabile dall’esterno;

- a sistema chiuso, se la cartuccia è precaricata e va sostituita per intero una volta esauritosi il liquido.

