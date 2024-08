A Priocca grande successo per la festa Patronale di San Rocco: "Un grazie a tutti i volontari"

Grande soddisfazione a Priocca per l’ottima riuscita della festa patronale di San Rocco, che si è svolta dal 15 al 18 agosto e ha visto la partecipazione di moltissimo pubblico a tutti gli eventi, nonostante il tempo non sempre favorevole.

L’entusiasmo trapela dalle parole della sindaca Enrica Ponte:

“La nostra Pro Loco ogni anno si migliora e negli appuntamenti gastronomici propone ottimi piatti, adatti per tutti i gusti, e poi birra, vino, cocktails. È stata una festa patronale super nella nostra Priocca, dall'aperitivo del 15 agosto a domenica 18 nonostante il brutto tempo, centinaia e centinaia di persone hanno mangiato e ballato. Ringrazio di cuore tutti i volontari della Pro Loco per l’impegno che mettono e per il grande lavoro che fanno, e ringrazio la Protezione Civile per il supporto nella gestione di viabilità e informazione”.

Non resta che attendere i prossimi eventi autunnali e l’edizione 2025 dei festeggiamenti estivi priocchesi.