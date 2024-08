Furgone fuori strada nella notte sulla "Reale" nei pressi di Marene: ferito il conducente

Incidente stradale, per fortuna senza gravi conseguenze, questa notte intorno alle 3 sulla Strada Provinciale 165 “Reale” nei pressi di Marene, dove un furgone con un uomo a bordo, che stava effettuando la consegna di giornali nelle edicole della zona, è uscito di strada autonomamente per cause da accertare.

Allertati, sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra partita da Savigliano, che hanno provveduto a mettere in sicurezza il mezzo e consegnare alle cure del personale del 118, a sua volta giunto sul posto, la persona alla guida.

L’uomo, trasportato in ospedale per precauzione, non sembrerebbe comunque aver riportato ferite gravi.

Nessun altro mezzo è rimasto coinvolto, così come non ci sono stati problemi per il traffico, in quel momento scarso data l’ora.