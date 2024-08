Limone Piemonte: sold out per l'incontro “A Tavola con i Savoia”: con Barbara Ronchi della Rocca

Grande successo per la conferenza di Barbara Ronchi della Rocca dal titolo “A tavola con i Savoia: tra pranzi di stato e piatti di tutti i giorni”. L'incontro, il quarto appuntamento della rassegna Libri da Gustare, ha attratto un folto pubblico, che ha gremito in ogni ordine di posto la sala riunione del Limone Palace Residence.

Un pubblico desideroso di immergersi nella storia e nelle tradizioni culinarie della casa reale più prestigiosa d’Italia. L’esperta di galateo e bon ton, introdotta dal giornalista e direttore della rassegna Claudio Porchia, la relatrice ha accompagnato i presenti in un affascinante viaggio nel tempo, svelando usi e costumi che caratterizzavano le tavole della dinastia sabauda, una delle corti tra le più antiche e influenti d’Europa.

Barbara Ronchi della Rocca ha condiviso aneddoti intriganti su come si svolgevano i pranzi di stato, evidenziando l’importanza di protocolli e cerimonie che accompagnavano ogni pasto regale. Ha anche rivelato dettagli sulla vita quotidiana, parlando dei piatti consumati dai membri della famiglia Savoia nella loro routine quotidiana, un aspetto spesso trascurato ma ugualmente affascinante. Ha spiegato come la cucina di casa Savoia fosse legata ai prodotti del territorio, attenta al risparmio con una attenzione particolare al riciclo degli avanzi, grande attenzione ai dolci, fra cui spicca un biscotto legato anche nel nome alla sasa reale, i Savoiardi.

L’evento ha celebrato non solo la cultura culinaria, ma anche la socialità e il valore dei momenti condivisi attorno a una tavola, un tema che Barbara Ronchi della Rocca ha reso ancor più vivo grazie a storie personali e curiosità storiche.

In aggiunta, l’evento ha incluso un aperitivo ispirato alla casa Savoia, creando un’esperienza sensoriale unica. I partecipanti hanno potuto gustare una selezione di stuzzichini e drink, tra cui il rinomato Vermouth, abbinato alla pasticceria tipica della tradizione sabauda, permettendo così a tutti di assaporare non solo il passato storicamente significativo ma anche gli aromi della cultura gastronomica piemontese.

L'accoglienza calorosa del pubblico e l'interesse mostrato nei confronti delle diverse sfumature del galateo sabaudo hanno reso questa conferenza un autentico trionfo. Un evento che ha lasciato senza dubbio un ricordo indelebile nei cuori e nelle menti di chi ha partecipato..

La rassegna "Libri da Gustare" continua così a riscuotere un grande successo a Limone Piemonte, incantando il pubblico con eventi di grande qualità e partecipazione. e si conferma sempre di più come un evento imperdibile per gli estimatori della cultura e della musica e del buon vino.

La manifestazione, organizzata dall'associazione culturale “Ristoranti della Tavolozza” e diretta da Claudio Porchia, si tiene nei suggestivi spazi del Teatro “Alla Confraternita” e del prestigioso Limone Palace. Questo evento culturale beneficia del generoso supporto del Grand Hotel Principe e gode del patrocinio del Comune.

La rassegna prevede ancora due appuntamenti:

Sabato 24 agosto - ore 21.00 presso il Teatro “Alla Confraternita”

“Sanremo Story: gli anni in bianco e nero del Festival della canzone” di Claudio Porchia con Barbara Ronchi della Rocca e interventi musicali di Christian Gullone. Una divertente storia dei primi 25 anni del Festival della Canzone Italiana, ospitati dal casinò di Sanremo dal 1951 al 1976, che rappresenta l’occasione per ricordare un evento che ha segnato non solo la storia della canzone, ma anche quella del costume del nostro paese.

Domenica 25 agosto - ore 21.00 presso il Teatro “Alla Confraternita”

“Fabrizio De Andrè: ho paura di fare il poeta” presentazione del libro di Walter Pistarini con l’autore e interventi musicali di Christian Gullone.

Uomo schivo, scrittore colto, affabulatore, filosofo, cantautore, trovatore: Walter Pistarini con Claudio Sassi ha raccolto quarant'anni di interviste e lunghe conversazioni nelle quali De André scioglie i nodi della sua personalità, i temi che gli sono cari, gli amori e gli affetti, i dubbi e le paure.

