Nuova segnaletica orizzontale e verticale per gli stalli di partenza delle tre linee Pedibus di Genola

Il “Pedibus”, o “Piedibus”, lo sanno molti genitori con figli in età scolare, è una forma innovativa per il trasporto scolastico degli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado, i quali vengono accompagnati la mattina nei rispettivi plessi con modalità molto simili a quelle del classico scuolabus.

E’ molto diffuso soprattutto all’interno dei comuni che hanno scarsa dispersione territoriale in quanto le distanze devono essere minimali per poter consentire di percorrerle a piedi.

Ad ogni fermata si aggregano, ad un gruppo ordinato e guidato da volontari addetti, i bambini del vicinato nel tragitto verso il plesso scolastico di riferimento.

Il concetto nacque all’inizio degli anni ‘90 in Australia, per poi diffondersi anche in Europa. In Italia i primi esperimenti risalgono ai primi anni 2000 in provincia di Lecco.

Anche nella nostra provincia in molte grandi e piccole cittadine la modalità Pedibus è praticata, e apprezzata da bambini e famiglie, e le amministrazioni ne curano gli aspetti logistici e burocratici.

Tra gli esempi virtuosi i lavori in corso, in questo scorcio di fine agosto, nella città di Genola, in cui la pratica del Pedibus ha superato i dieci anni di vita e dove gli alunni della scuola primaria che lo utilizzano sono quasi la metà del totale dei frequentanti.

L’amministrazione comunale ha infatti deciso di renderlo ancora più sicuro delimitando con segnaletica stradale verticale e orizzontale con strisce rosa i tre stalli di partenza: in piazza Europa, in piazza Tapparelli e in via della Sorgente.