Scontro tra due autovetture senza gravi conseguenze per le persone coinvolte nella mattinata di oggi, sabato 24 agosto, intorno alle 8,40 sulla Strada Provinciale 663 nei pressi di Torre San Giorgio.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco con una squadra in partenza da Saluzzo per la messa in sicurezza dei mezzi, oltre a Polizia Locale e personale del 118.