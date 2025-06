"Creativi in centro": in via Roma a Cuneo 40 bancarelle di artigiani locali

Sabato 7 giugno primo appuntamento a Cuneo in via Roma dell'evento "Creativi in centro".

La via pedonale più bella di Cuneo ospiterà dalle 10:30 alle 19:30, oltre 40 bancarelle di artigiani locali che presenteranno le loro creazioni uniche, tutte realizzate con maestria artigianale.

Questo evento è stato realizzato dal Made in Cuneo in collaborazione con WeCuneo.

Rappresenta un'opportunità unica per scoprire e acquistare prodotti artigianali di alta qualità, frutto di una lavorazione manuale attenta e creativa. Ogni oggetto racconta una storia e testimonia la passione e il talento degli artigiani cuneesi e di quelli provenienti da altre realtà, uniti dalla stessa dedizione alla manualità e alla sostenibilità.

"Creativi in centro" non è solo un mercatino dell'artigianato, ma una vera e propria vetrina per le esperienze di autoproduzione locali, un'occasione per incontrare chi condivide la stessa passione per la creatività e l'artigianato.

Un' opportunità per vivere un'esperienza unica nel cuore di Cuneo, tra arte, creatività e tradizione. .