Rispunta a Fossano un "sasso per un sorriso", lasciato in via Marconi e ritrovato e postato su social

Uno degli ultimi sassi postato sui social è stato lasciato - e trovato - in via Marconi a Fossano, ma l'iniziativa è nata nel settembre 2019 dall'idea dell'italo-svizzera Heidi Aellig ed è accompagnata da un gruppo facebook che annovera più di duecentotrentamila iscritti.

Si tratta di "un sasso per un sorriso", progetto aperto a tutti e senza scopo di lucro, una sorta di movimento spontaneo che si propone di infondere buonumore e allegria senza a chiedere nulla in cambio.

In che modo? Lascando su una panchina, in un parco o su un muretto un sasso decorato con il messaggio "Un sasso per un sorriso".

E di tanto in tanto capita di trovarne uno nelle nostra cittá: è il caso, come detto, della segnalazione di una utente fossanese che sabato 24 agosto ha postato il suo "ritrovamento" sui social e così lo ha raccontato: "Che bello chi ha ripreso questa iniziativa.... Girava già anni fa!

Trovato oggi in via Marconi..." Un sasso per un sorriso, poi fammi viaggiare.." una ritoccatina ed è pronto a ripartire! Qualcuno ha voglia di sorridere... Io proseguo con il suo messaggio...."

Sembra dunque che, a volte più evidente e a volte più sottotraccia, la pratica del "sasso per un sorriso" non si sia mai interrotta!

L'IDEATRICE

L'ideatrice è Heidi Aellig, svizzero/italiana, nata in Svizzera nel 1957, residente in Italia da 26 anni, che nella sua biografia ufficiale scrive:

" dal 2019 si dedica alla pittura sui sassi, che lascia per le strade in varie città italiane sperando di creare un sorriso a chi li trova.

Heidi ha creato l'iniziativa "Un sasso per un sorriso" che segue il suo esempio in tutta Italia.

Abbiamo bisogno di un raggio di sole in questo mondo pieno di problemi e questo gruppo lo fa possibile per tantissime persone, grazie a centinaia di sassi-sorrisi che vengono lasciati giorno per giorno.

Heidi ha partecipato nel 2021 al libro della illustratrice Giulia D Agostini "Un sasso per un sorriso", con il racconto della sua storia in forma di una favola.

A novembre 2022 è nato il suo libro "Sassi dipinti", dove insegna passo passo come creare dei sassi carini in un modo facile, ma aiuta anche a chi vorrebbe realizzare un disegno difficile.

Il suo motto che cerca di trasmettere a tutti è: " NON DIMENTICARE MAI DI SORRIDERE"