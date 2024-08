Carlin Petrini, patron di SlowFood sarà ospite degli Amici dell'Aiuola di San Michele Mondovì

Nuovo appuntamento con l'associazione "Amici dell'Aiuola Bonatica Comunale" di San Michele Mondovì.

Nella serata di giovedì 29 agosto, alle 21, Carlin Petrini, patron di SlowFood, interverrà all'intero della rassegna di incontri "COLTIviamo".

La serata, dedicata dedicata a Davide Ghirardi, sanmichelese e valido collaboratore di Slowfood fino a diventarne presidente regionale di Piemonte e Valle d'Aosta e scomparso in giovane età, dieci anni fa, si svolgerà sul piazzale in via delle Scuole (in caso di maltempo presso il teatro, ndr).

Carlin Petrini parlerà del suo recente libro "Il gusto di cambiare", che è una conversazione tra lui e il gesuita ed economista Gael Giraud con la prefazione di Papa Francesco e tratterà anche un tema a lui molto caro: l'educazione alimentare.