Il 14 settembre al Gallo l'aperitivo benefico per Dynamo Camp

Condivisione, divertimento, ma soprattutto solidarietà: il 14 settembre alle ore 20, presso il Bar 05 Sport del Centro Sportivo di Piana Gallo a Grinzane Cavour, si terrà l'evento benefico AperiDynamo, un'apericena a buffet pensata per grandi e piccini. L'iniziativa è organizzata a favore di Dynamo Camp.

L'apericena prevede una quota di partecipazione di 15€ per gli adulti e 10€ per i bambini sotto gli 8 anni. Parte del ricavato sarà devoluto a Dynamo Camp, un'organizzazione che si dedica a offrire programmi di terapia ricreativa per bambini con patologie gravi e croniche, regalando loro momenti di felicità e spensieratezza.

Prenotazioni entro il 10 settembre: Per partecipare, è necessario prenotare, contattando Chiara al numero 3331086871 o Lorena al 3389243951.