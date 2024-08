La pittrice buschese Maria Rosa Ravera Aira compie 100 anni

<article class="it-page-section anchor-offset mb-30" id="descrizione">

Il sindaco Ezio Donadio, la vicesindaca Beatrice Aimar, l’assessora alla Cultura Lucia Rosso hanno portato ieri, domencia 25 agosto, gli auguri dei buschesi all’artista Maria Rosa Ravera Aira, ospite nella casa di riposo cittadina, nel giorno in cui ha spento cento candeline. La Città rende omaggio alla pittrice con una mostra personale a Casa Francotto aperta fino al 29 settembre.



“Busca è grata a questa amata artista – ha detto il sindaco Ezio Donadio - per il suo sincero e totale attaccamento alla città. E’ con grande piacere, pertanto, che dedichiamo a lei questa esposizione nella Casa che lei frequentò come amica dell’artista e benefattore Ernesto Francotto”.



La mostra, curata da Cinzia Tesio e Dario Lorenzati, con la direzione tecnica di Maurizio Colombo e la segreteria organizzativa di Luca Gosso e Alessia Tallone, è aperta con ingresso libero il venerdì dalle ore 16 alle 19, il sabato dalle 16 alle 19, la domenica dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.