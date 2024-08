Grandi numeri per la Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia: oltre 10 mila presenze

Già dal giorno dell’inaugurazione, che ha registrato una grande affluenza, si era capito che la Fiera nazionale della nocciola di Cortemilia sarebbe stato un grande successo: e così è stato.

Oltre una settimana di eventi e appuntamenti che hanno registrato grande partecipazione, compreso l’atteso concerto dei Santi Francesi e il sold-out di circa 3.000 spettatori al concerto di Orietta Berti.

Occasioni che hanno coinvolto tanti visitatori che non sono mai mancati; per tutti c’è stata ampia scelta grazie ai tre filoni che quest’anno l’Amministrazione Comunale ha voluto proporre: musica, cultura ed enogastronomia, con approfondimenti e celebrazioni che hanno coinvolto autorità e tanti ospiti di prestigio.

La 70° edizione della Fiera ha visto, inoltre, un ampliamento della rete territoriale di collaborazioni, intraprendendone una nuova con la vicina Liguria, oltre che a confermare il patto di promozione dei territori siglato nel 2023 con la Regione Valle d’Aosta che, come da programma, in questa edizione ha presentato ai visitatori della Fiera i prodotti tipici Valdostani come la Fontina ed i grandi vini, alla presenza dell’Assessore Regionale alle Risorse Naturali della Valle d’Aosta Marco Carrel.

Il sito della Fiera Nazionale della Nocciola di Cortemilia si conferma come il più efficace strumento di comunicazione con quasi 6mila click nel solo periodo di Agosto e i social network continuano a dimostrarsi un luogo di aggregazione importante per l'elevata interazione, con un numero di circa 350.000 visualizzazioni.

"Si conclude con grande successo questa edizione – dichiara Marco Zunino, consigliere comunale al Turismo e Manifestazioni e organizzatore della Fiera - conservando negli occhi gli oltre 10.000 volti che hanno raggiunto Cortemilia in queste due settimane. Questa edizione ha allargato i propri confini avendo la partecipazione di un’azienda della Cina e una della Slovenia, entrambe specializzate nell’ambito lavorazione della Nocciola. È stata una fiera ricca di sorprese e al passo con il tempo; avere la possibilità di consegnare la Nocciola d’Oro a una neo campionessa olimpica di Parigi 2024 è stata un’emozione bellissima.

Grande soddisfazione possibile grazie al lavoro di squadra con tutto il mio staff, con i colleghi amministratori, con i dipendenti comunali e con i tanti volontari delle Associazioni, ai quali va il mio più grande ringraziamento.

Un ringraziamento alla Proloco con tutte le giovanissime nizurere ed i nizurin, agli sponsor, ai patrocini, alle collaborazioni, ai media partner, ai tanti giornalisti ed agli organi di comunicazione Regionali e Nazionali RAI, ai rappresentanti istituzionali e ai tanti ospiti importanti che da anni credono nella Fiera e che ci supportano".

Bilancio molto positivo anche da parte del sindaco di Cortemilia, Roberto Bodrito: "Vedere il nostro centro storico animato di tanti turisti, ci fa capire come l’attenzione verso Cortemilia e verso tutto il territorio dell’Alta Langa sia davvero in grande crescita; una settimana di iniziative con ospiti importanti che hanno riconfermato anche per quest’anno il livello Nazionale di questa Fiera.

I grandi risultati sono il frutto di una importante sinergia fra pubblico e privato e il lavoro di tutti gli enti e le persone coinvolte che ringrazio. L’amministrazione sta già lavorando alla prossima edizione della Fiera con l’obiettivo di promuovere e valorizzare l’eccellenza della nostra nocciola e del territorio, invitando le tante persone a una scelta non solo turistica ma anche di vita".