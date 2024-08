Limone, per l'ultimo weekend di agosto un programma ricco di eventi

Venerdì 30 agosto dalle 9 al Centro Sportivo Fantino è in programma un torneo di calcetto. Info e iscrizioni: Elia 346 1798109 – Manuel 342 7617369.

Sabato 31 agosto alle 21 Piazza del Municipio si animerà sulle note anni '80 dei Fingerlips, che faranno scatenare il pubblico con uno spettacolo live emozionante spaziando in diversi generi musicali, dal rock più iconico (Queen, Europe, Bon Jovi, e tanti altri), alla pop dance molto in voga in quegli anni (Michael Jackson, Madonna, Cindy Lauper), rivisitando anche le colonne sonore dei più famosi film dell’epoca (da Rocky, a Flashdance e Dirty Dancing).

Sabato 31 agosto e domenica 1° settembre nelle vie del centro storico sarà allestito un mercatino dell'artigianato, con orario di apertura dalle 9 e fino alle 19.

Inoltre, si ricorda che fino a domenica 1° settembre è prevista l'apertura straordinaria della Telecabina Severino Bottero, con orario dalle 9.30 alle 17.30. L'impianto di risalita permette di raggiungere numerosi itinerari escursionistici in alta quota per il trekking e svariati percorsi per mountain bike.