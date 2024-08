Dall’associazione il Gattoperte il grazie per la cagnolina che in tanti hanno aiutato

Attraverso TargatoCn, l’associazione animalista "Ilgattoperte" aveva lanciato un appello per aiutare la cagnolina "Ciccina" ricoverata con una grave ulcerazione al muso provocata da larve e per sostenere la sua operazione per un tumore alla mammella.

La presidente Patrizia Falco ringrazia i lettori (“anime belle”) per le numerose donazioni giunte per aiutare la cagnolina (il cui caso era stato segnalato da una vicina di casa) e aggiorna sulla situazione di salute dell'animale.

"Purtroppo non è operabile, in quanto ha metastasi ovunque - informa - Con la dottoressa Raffaella Baravalle abbiamo optato per provare con la chemioterapia metronica: lo scopo è stabilizzare la malattia,senza causare grossi effetti collaterari, ma dovrà essere somministrata per tutta la vita: ci proviamo.

La cagnolina non tornerà mai più a casa, dove era stata trovata malata e senza cure e rimarrà da una nostra volontaria, Franca, che la sta curando e amando come non è stato mai fatto. Ciccina mangia ed è serena. Vi prometto che non la faremo soffrire inutilmente e se dovesse peggiorare o stare male, la accompagneremo sul "Ponte dell'arcobaleno", stando con lei fino al suo ultimo respiro.

Quindi grazie a voi tutti voi, grazie alla dottoressa Baravalle, (Raffa,tu oltre ad essere una bravissima veterinaria, ami davvero gli animali,e questo fa la differenza) grazie ai volontari de "ilgattoperte odv", per tutto ciò che fate ogni giorno per tutti gli animali,in difficoltà.

Perche lo facciamo? Perché lo dice il nome, Anima-li, li c'è l'anima, sono anime pure ed indifese, basta guardare i loro occhi. Se avanzeranno dei soldi, state tranquilli che li useremo come sempre, per gli anima-li che ne hanno bisogno, e sono sempre troppi".

La cagnolina che sta guarendo dalla profonda ferita al muso causata dai parassiti, dovrà ancora essere operata per una ulcera sul dorso.

L’associazione segnala inoltre la necessità di urgenti adozioni di gattini.