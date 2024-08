(…) parenthèse points parenthèse: in via Silvio Pellico è iniziata la performance di circo urbano di Le Guen

Un piccolo camper, uno sgabello, fogli di carta bianchi e una corda tesa in via Silvio Pellico a Cuneo. L'artista circense Sébastien Le Guen ha iniziato questa mattina l'allestimento della sua performance in spazio pubblico che durerà quattro giorni, da mercoledì 28 agosto a domenica 1° settembre. “(…) parenthèse points parenthèse” è uno dei tanti appuntamenti della XVIII edizione di Mirabilia, quest'anno declinata sul tema “Gimme shelter” (Dammi riparo/rifugio).

Uno spettacolo gratuito aperto a tutti. In via Silvio Pellico, Le Guen si allenerà per diverse ore al giorno, annotando e disegnando ciò che sente ciò che gli viene detto, ciò che ha visto e osservato e costruisce spontaneamente, senza alcun metodo, una sorta di etnologia ludica. A poco a poco i suoi disegni invaderanno lo spazio.

In un suo disegno "via Silvio Pellico is the world" (è il mondo, ndr), rimarcando la presenza di molte attività multietniche. Un modo diverso e propositivo di guardare ad un strada che spesso è invece al centro di polemiche per problemi di sicurezza e integrazione.

Durante l’ultimo giorno proporrà un appuntamento che mescola filo, parole e testi catturati: come un film costruito dal vivo e nel rapporto con il pubblico, il legame ricostruito tra un artista, uno spazio e la comunità che lo abita. Gioioso, semplice ed essenziale.





