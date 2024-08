Alba: domani in piazza Risorgimento la campagna di educazione stradale della Polizia di Stato

Nella cornice delle iniziative per promuovere la diffusione della cultura della guida responsabile e sostenibile, la Polizia di Stato sta svolgendo una campagna itinerante di educazione stradale che raggiungerà anche Alba nella mattina di domani, venerdì 30 agosto, con l’iniziativa “E… state con noi 2024”.

In piazza Risorgimento, dalle ore 09.30 alle ore 12.30, stazionerà il Pullman Azzurro della Polizia di Stato, una vera e propria aula scolastica multimediale destinata alla sensibilizzazione, in particolare dei giovani, sul delicato tema della sicurezza stradale.

Gli operatori della Polizia Stradale divulgheranno una serie di messaggi fondamentali per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada, evidenziando i rischi che il mancato rispetto delle norme che regolano la circolazione comporta.

Nel percorso conoscitivo offerto alla cittadinanza sarà presente la Lamborghini Huracan, potente mezzo della Polizia di Stato che, oltre all’impiego per la vigilanza su strade e autostrade durante i periodi di intenso traffico, assicura le operazioni “salva vita”, con il trasporto di organi, tessuti umani, plasma e prodotti farmaceutici in condizioni di necessità ed urgenza e consegna del prezioso carico in tempi brevi.

Oltre alla cultura della guida sicura, la Polizia di Stato garantirà altresì una iniziativa di sensibilizzazione sulla violenza di genere, con un punto informativo di operatori specializzati della Questura di Cuneo, che forniranno agli interessati informazioni sulle modalità di tutela e protezione da ogni forma di violenza.

Il sindaco Alberto Gatto e l’assessore alla Polizia municipale Davide Tibaldi: “Ringraziamo la Questura e la Polizia di Stato per aver voluto portare anche ad Alba questa importante iniziativa di prevenzione e sensibilizzazione sulla guida sicura, un tema su cui non bisogna mai abbassare la guardia, continuando a diffondere le informazioni a partire dai più giovani. Come Amministrazione domani ci saremo anche noi in piazza perché è un argomento che ci sta molto a cuore. Sono troppi gli incidenti, spesso mortali, di cui ogni giorno leggiamo la cronaca. A volte basterebbero poche attenzioni in più”.