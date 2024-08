Alba: riapre domani il giardino "Gen. Varda" nel quartiere Moretta dopo i lavori di riqualificazione

Domani, venerdì 30 agosto, nel primo pomeriggio verrà restituito alla città, dopo le recenti opere di riqualificazione, il giardino “Gen. Varda” del quartiere Moretta. Gli interventi hanno interessato alcuni giochi ludici, l’arredo e l’inerbimento dell’area in oggetto e in primo luogo la realizzazione di zone dedicate al gioco libero.

“Un’area verde molto utilizzata da bambini e adulti, al centro di uno dei quartieri più popolosi della città – dichiarano il Sindaco Alberto Gatto e l’Assessore ai Lavori pubblici Edoardo Fenocchio -. Ringraziamo la precedente Amministrazione che ha dato il via al cantiere di riqualificazione. La manutenzione e il rinnovamento delle aree verdi e ludiche sono tra gli interventi più importanti da realizzare per il benessere dei residenti, spazi fondamentali che qualificano il tessuto urbano e creano occasioni di socializzazione. Domani verranno tolte le transenne del cantiere e il parco sarà di nuovo accessibile ai cittadini. Continueremo a investire risorse per la riqualificazione degli altri giardini pubblici a partire dall’area di via Aldo Moro, quella di corso Piave e il parco Sobrino”.