Art Site Fest - Paesaggi Narranti raddoppia e si estende anche a Monferrato e Roero

Nel corso delle diverse edizioni, decine di autori, artisti, attori, studiosi, ospitati in sedi storiche, parchi, musei e musei d’impresa, hanno contribuito a rendere Art Site Fest, una manifestazione seguita e un riferimento per l’approfondimento di temi legati all’arte, all’ambiente e alla sostenibilità.

In occasione della X edizione, Art Site Fest raddoppia con una rassegna di eventi, ancor più ricca e articolata, estesa ai territori del Monferrato e del Roero.

Con Art Site Fest - Paesaggi narranti si vuole celebrare il decennale del riconoscimento Unesco dei paesaggi di Langhe, Roero e Monferrato, patrimonio dell’Umanità. Attraverso l’arte e la scrittura, si vuole offrire un arricchimento dell’offerta turistica in cinque paesi del territorio: Mongardino (AT), Govone (CN), San Martino Alfieri (AT), Castelnuovo Calcea (AT), Moasca (AT), avendo come focus l’attenzione alla sostenibilità ambientale.

Con Art Site Fest - Paesaggi narranti saranno approfondite le valenze naturalistiche ed ecologi- che dei territori, attraverso lo sguardo creativo di artisti e scrittori che con interventi site specific, performance e narrazioni, offriranno al turista un prezioso punto di vista, animato da una speciale sensibilità alle ragioni dell’ecologia.

Dal 22 al 30 agosto, creativi under 35 provenienti da tutta Italia, selezionati in collaborazione con GAI - Associazione per il Circuito dei Giovani Artisti Italiani e Scuola Holden, prestigiosa scuola di scrittura fondata da Alessandro Baricco, sono stati ospitati in un programma di residenze d’arte nei territori dei comuni coinvolti.

A partire dalle residenze d’artista prenderà poi avvio un calendario di attività con cammini in natura, percorsi d’autore, letture, performance e incontri, pensati per accompagnare i visita- tori alla scoperta di un territorio di grande fascino.

“È un progetto che vuole essere occasione di incontro tra le comunità e i linguaggi contempo- ranei con l’obiettivo di favorire un turismo consapevole, lento, attento all’ambiente. — Dice Do- menico M. Papa, direttore artistico di Art Site Fest — Crediamo che l’arte sia il veicolo più efficace per dare voce a un paesaggio. Una voce che dobbiamo imparare nuovamente ad ascoltare.”

Grazie al lavoro condiviso di artisti, amministrazioni, studiosi ed esperti, Paesaggi narranti dise- gnerà una rete di percorsi, sia attraverso tracciati tematici già esistenti, sia con sentieri di nuova definizione, tutti da fruire in modalità slow, a piedi, in bicicletta.