Mussotto d'Alba: "Ecco tutte le nostre criticità, dalla manutenzione dei fiumi, alla sicurezza"

Temporali, bombe d’acqua, grandinate: sono numerosi i danni registrati negli ultimi giorni a causa dell’ondata di maltempo che ha colpito la provincia di Cuneo. Anche se la città di Alba è stata risparmiata dagli eventi più estremi, cresce la preoccupazione tra i cittadini, consapevoli che un improvviso peggioramento delle condizioni meteo, con fenomeni violenti, potrebbe avere conseguenze molto gravi.



Il presidente del quartiere Mussotto, Giovanni Lano, ha espresso le sue preoccupazioni, sollecitando un intervento urgente per prevenire danni futuri. “La pulizia del torrente Riddone è un’operazione urgente. L’alveo è già stato ripulito; le ruspe hanno rimosso la terra, accumulandola ai lati del corso d’acqua. Questi cumuli sono di dimensioni notevoli – spiega Lano – ed è già stato effettuato un investimento di 300 mila euro, finanziati dal Comune di Alba e dalla Regione Piemonte. Ora, è fondamentale completare l’opera. Con la fine delle ferie, sarebbe il momento ideale per contattare i responsabili dell’intervento e sollecitare il trasporto della terra in discarica”.

La zona da ripulire, come indicato dal presidente del quartiere Mussotto, si estende da Ponte Nero fino all’inizio del nuovo colmatore, che è stato costruito attorno alla frazione. L’area comprende anche il passaggio dietro il ristorante giapponese in corso Canale, fino al Motel Alba e termina nel fiume Tanaro.



Anche il vecchio corso del Riddone necessita di interventi: è ancora pieno di detriti e sporcizia che, in caso di maltempo, potrebbero causare problemi. Questo tratto attraversa tutto il quartiere, partendo dalla strada statale 29 fino alla casa di riposo A.B. Ottolenghi, per poi confluire anch’esso nel Tanaro.



In tema di gestione delle precipitazioni, un’altra situazione critica riguarda il cimitero di Mussotto. Alcune tombe di famiglia e i sepolcri dei parroci necessitano di un intervento di manutenzione per rifare le coperture, che, secondo i tecnici, presentano delle falle. Quando piove, l’acqua filtra nei loculi sottostanti, danneggiandoli.



Sulla sicurezza, Lano sottolinea anche l'urgenza di intervenire sulla manutenzione di due grandi alberi, situati all’altezza del civico 43 in corso Bra: “Sono molto inclinati e potrebbero cadere, danneggiando le abitazioni”.



Le opere necessarie, segnalate dal presidente Lano, per garantire la sicurezza del quartiere e di chi vi transita sono ancora numerose. Tra queste, la riasfaltatura del tratto stradale prima della stazione, dove buche profonde rappresentano un rischio sia per i veicoli sia per i pedoni.

Nel merito, il presidente afferma: "Recentemente, un incidente ha visto un ragazzo cadere dal suo monopattino, rendendo necessario l’intervento del 118. Anche in assenza di incidenti, sarebbe opportuno intervenire sulla riasfaltatura della strada Torre".



“Martedì 27 agosto, il nostro quartiere si è riunito per individuare le opere da eseguire nel prossimo anno. Tali proposte saranno presentate in Comune nei prossimi giorni. Una volta ufficializzate, verranno comunicate alla popolazione”, conclude Lano.