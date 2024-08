Racconigi, la minoranza tuona sulla TARI: "Maggiori costi e minore qualità del servizio"

È polemica a Racconigi sulla raccolta differenziata e sull'aumento dei costi per cittadini e attività commerciali.

"La tariffa TARI - scrivono in una nota dalla minoranza - come avevamo previsto e preannunciato negli scorsi mesi, anche sui nostri canali social, è aumentata mediamente del 10%, gravando sulle famiglie e sulle attività commerciali già in pesante sofferenza.

Questo fenomeno è dovuto, in parte all’inflazione e in parte alla gestione dei rifiuti e della raccolta differenziata della nostra città. Se per la prima non possiamo farci nulla, per la seconda parte è determinante il lavoro dell’amministrazione comunale, in termini di politiche programmatiche, ambientali e di controllo".

"Come abbiamo più volte denunciato - prosegue il consigliere Patrizia Gorgo - in Consiglio Comunale e fuori dai proclami di “continui successi” dell'amministrazione Oderda, la raccolta differenziata negli ultimi 7 anni è peggiorata. Questo è sotto gli occhi di tutti, la città è più sporca, rifiuti non differenziati, sacchetti e ingombranti lasciati per giorni per le vie del paese, controlli inesistenti e tutto ciò è confermato dai dati statistici.

Oderda, nel 2017, ha preso la gestione di un paese che arrivava al 77,6% di raccolta differenziata, oggi, da dati provvisori CSEA, siamo scesi al 66,81%.

Siamo stati il primo paese a iniziare con la raccolta differenziata, poi, le scelte politiche sbagliate hanno fatto perdere finanziamenti, come quello per la riqualificazione dell'ecocentro e la possibilità di trasformare lo sforzo nel differenziare in risparmio, cosa che sarebbe avvenuta con la tariffazione puntuale.

Questo, finanziariamente, si è tradotto in maggiori costi per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (RSU), ovvero i rifiuti indifferenziati, che dal 2017 al 2023 hanno subito un aumento di oltre 70.000 €/annui, oneri che sono ricaduti nelle bollette dei racconigesi".

"Per dovere di cronaca, - proseguono dalla minoranza - riportiamo l’aumento dei costi di smaltimento dei rifiuti indifferenziati RSU a Racconigi dal 2017 al 2023 che ci sono stati forniti dall’Ufficio Ambiente:

2017: € 101.735,60

2018: € 116.286,42

2019: € 124.613,51

2020: € 132.778,27

2021: € 149.893,64

2022: € 158.121,35

2023: € 171.765,58

Fare una buona raccolta differenziata fa bene all’ambiente e fa bene anche al portafoglio. Non sono argomenti semplici, ma la politica locale ha il dovere di spiegarli e di prendersi le proprie responsabilità, senza continuare a nascondersi dietro agli ormai ripetuti e logori luoghi comuni: "non dipende da noi", "è una scelta che cade dall'alto", "è colpa di chi ci ha preceduti".

Basta guardare ai Comuni vicini, che partivano da percentuali di differenziata pre-covid molto più basse di Racconigi e ora ci hanno raggiunti e superati con benefici in termini economici ed ambientali o che, a parità di condizioni, sono riusciti a contenere gli aumenti".

"In questo campo - concludono dal gruppo - l’amministrazione Oderda, invece di minacciare vie legali contro il dissenso cittadino o divulgare sui social gli aumenti TARI di chi si è lamentato, si rimbocchi le maniche e inizi a fare qualcosa".