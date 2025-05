La Morra piange il produttore vinicolo Giorgio Viberti, 58 anni. Lunedì i funerali

Lutto a La Morra per la prematura scomparsa di Giorgio Viberti, per tutti "Ballarin", 58enne produttore vinicolo scomparso all’ospedale Molinette di Torino per un improvviso malore.

Figura attiva e conosciuta anche oltre i confini del centro langarolo, Viberti partecipava alla conduzione della cantina di frazione Annunziata fondata nel 2022 insieme al figlio Alberto, dopo avere per decenni fatto crescere l’azienda vitivinicola erede di una tradizione familiare perseguita lungo diverse generazioni.

Faceva inoltre parte del direttivo della Cantina comunale lamorrese, dopo esserne stato presidente in passato. "L'improvvisa scomparsa di Giorgio ci rattrista tutti – commenta il presidente della Cantina, Matteo Ellena –. Per noi lamorresi Giorgio negli anni è stata una figura di riferimento molto importante, che si è spesa instancabilmente per la crescita di tutto il territorio. Ha guidato la Cantina Comunale negli anni del boom del turismo post Unesco, facendola crescere e rendendola la casa di tutti i vignaioli lamorresi, ma senza perdere mai le radici del contadino di Langa. Come amico e collega è stato un punto di riferimento importante e insostituibile, perché riportava al grande valore i piccoli gesti quotidiani. Tutta la Cantina Comunale si stringe attorno alla famiglia in questo inaspettato momento di profondo dolore".

Oltre allo stesso Alberto, con Bianca, l’uomo lascia la moglie Rosanna, l’altro figlio Alessandro, con Noemi, la mamma Irma, il fratello Giovanni con Cristina e i nipoti Giacomo e Cecilia, il cognato Carlo, la suocera Fortunata.

Il funerale sarà celebrato lunedì 12 maggio, alle ore 10.30 nella parrocchia della Santissima Annunziata a La Morra.

Nella stessa parrocchia verrà recitato il rosario domani, sabato 10 maggio, alle ore 20.30.

Visite presso le camere mortuarie dell'Ospedale Molinette di Torino (domenica dalle 14 alle 17 e lunedì dalle 8 alle 9.30).