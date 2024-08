Addio a Jeanò, storico artigiano del legno di Saluzzo

E’ deceduto ieri all’età di 78 anni, Giovanni Vassallo, conosciuto come Jeanò, uno degli storici artigiani del legno del periodo d’oro dell’Artigianato saluzzese.

Era scultore e intagliatore con il laboratorio in via Cuneo. Aveva fatto parte della schiera di giovani ai quali Amleto Bertoni, padre dell’Artigianato di Saluzzo, aveva insegnato il mestiere nella sua azienda di via Griselda. E, con l'azienda era cresciuto professionalmente fino all'apertura della sua bottega.

“Era molto stimato, in gamba nel lavoro e intelligente" le considerazioni di Elso Banchero, artigiano, già presidente della Fondazioni Bertoni, che ricorda il pensiero di Vassallo nei confronti del mondo di cui faceva parte: consapevole, negli ultimi decenni, di un’era artigianale del mobile in stile che stava tramontando, ma anche fiero della fortuna di aver imparato un mestiere prezioso, che amava e che dava la capacità, non comune, di intervenire sul restauro di mobili d’epoca e manufatti antichi.

Lascia la moglie Anna, i figli Alessandra e Alberto con le loro famiglie e i parenti.

La salma sarà esposta presso le camere mortuarie della Casa del commiato "Calosso e Demaria” in via San Nicola.

Il rosario sarà domani venerdì 30 agosto alle 18 presso la Chiesa parrocchiale di San Bernardino di Saluzzo, dove sabato 31 agosto alle 10,15 si svolgerà il funerale. Non fiori ma opere di bene.