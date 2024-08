Tre giocatori Auxilium Saluzzo convocati nell’Italia under 18

Anche ad agosto il percorso sportivo ed agonistico della Bocciofila Auxilium Sauzzo non ha conosciuto soste.

Il sodalzio saluzzese è riuscito ad imporsi in alcune gare che si sono tenute in questo periodo. Nella specialità volo, si registrano tre primi posti, iniziando dal “Memorial Gianpaolo Olivero” che si è tenuto a Centallo, con Christian Mattalia, Matteo Barale e Gabriele Bouvier che in finale hanno superato per 11 a 9 Vottignasco sceso in campo con il Paolo Concordano,Gianfranco Girino e Mauro Lerda.

A Crivelle, presso Castelnuovo Don Bosco, con Luca Negro ed Alessio Cagliero avere la meglio per 11 a 2 contro Chierese con Stefano Zucca ed Aldo Camino. A Savigliano, presso la Vita Nova, nella decima edizione del Memorial “Diego Tortone” con Francesco Costa e Pier Luigi Cagliero prevalere per 13 a 4 nei confronti di Stefano Zucca e Luca Andreoli della Chierese.

Per quanto riguarda il settore giovanile, bella notizia con la convocazione in maglia azzurra di tre giocatori in occasione dell’incontro amichevole che si disputerà tra Italia e Francia, a Barge, sabato 31 e domenica 1 settembre a livello giovanile. I tecnici azzurri, Carlo Pastre ed Angelo Cappato, hanno chiamato per gli under 18 Nicolò Buniva che tra l’altro è di Barge, Francesco Costa e Matteo Macario. Per la specialità petanque, in occasione del "Torneo della Grande Famiglia", che quest’anno si è giocato a Bath, in Inghilterra, primo posto per il club saluzzese che consolida il primato in classifica, in una competizione che vede in campo i lussemburghesi del Kayl, i tedeschi del Villingen, gli austriaci del Neusiedl, gli svizzeri del Martigny ed gli inglesi del Bath. Prossimo anno il torneo farà tappa in Germania a Villingen.