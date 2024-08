Alba, la frazione di San Rocco Seno d'Elvio è finalmente "connessa"

Finalmente, per chi si reca nella frazione albese di San Rocco Seno d’Elvio e in zone vicine, tra Madonna di Como e Treiso, il cellulare finalmente squillerà. A raccontarlo è stato il consigliere comunale del centrodestra albese ed ex assessore Massimo Reggio.

"L'antenna per la telefonia mobile di San Rocco Seno d'Elvio è in funzione con il gestore Vodafone it, a cui va il nostro ringraziamento per aver creduto nel progetto, nel solco del lavoro già iniziato da Isiline Srl con la fibra HTTC. Un progetto dell'Amministrazione Carlo Bo portato avanti da Massimo Reggio insieme a Mario Sandri, con la collaborazione del Comitato delle Colline (Marina Piazzo, Jessica Cerrato, Marilisa Giordano e gli altri componenti del Comitato), con la disponibilità di Adriano Marco E Vittorio, e la collaborazione di tutta la Frazione. Anche il Comune di Treiso con il sindaco Andrea Pionzo saranno ben felici di vedere migliorato il segnale che era molto debole sul territorio".

Quest'ultimo ha aggiunto: "Sicuramente questo tassello oltre che alla frazione Seno d’Elvio, porterà vantaggi alla collina dei 'Rizzi' che dalla località Pertinace conduce all’abitato di Treiso, alla stessa località Pertinace e a strada Basso. Un passo importante per lo sviluppo delle nostre colline".