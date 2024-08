“Che cos’è il rischio meteorologico?": se ne parlerà a Saluzzo con il meteorologo Andrea Vuolo

Datameteo Educational con il superospite Andrea Vuolo meteorologo di Rai Meteo, sabato 31 agosto ore 16:30 a Saluzzo alla 77° Fiera della Meccanica Agricola risponderanno alla domanda “Che cos’è il rischio meteorologico, quale impatto sta avendo sul nostro territorio, come interagiscono i segnali del tempo in questi scenari?”

Il clima in questi anni non solo ci sta proponendo degli inediti scenari stagionali ma sta ponendo l’accento su di un vocabolo prima veramente poco utilizzato: il rischio meteorologico. Che cosa è il rischio meteorologico, quale impatto sta avendo sul nostro territorio, come interagiscono i segnali del tempo in questi scenari sono ampio oggetto di dibattito tra esperti e non. Noi Datameteo Educational come associazione no profit di divulgazione scientifica stiamo cercando di dare delle risposte semplici, intuitive e speriamo empatiche a questi quesiti attraverso i nostri educational e la voce di esperti di fama nazionale ed internazionale.

Tralasciando i vecchi adagi popolari come “non ci sono più le mezze stagioni”, del resto è cronaca odierna che non riusciamo più a distinguere una stagione intera con i canoni climatici del passato. La prima conseguenza che balza agli occhi è l’aumento dei fenomeni meteo (piogge forti, temporali, grandinate, vento forte etc.) che pongono in evidenza un aumento del rischio meteorologico. L’immagine sotto gentilmente fornita dal provider di servizi meteo Datameteo.com ne è l’emblema e riassume l’incremento esponenziale degli eventi grandine con 2932 eventi sul territorio nazionale nel 2020 contro i ben 5226 rilevati nel 2023.

Un incremento considerevole, che pone l’accento sull’aumentato rischio meteorologico che questi eventi possono avere in primis sul territorio relativamente al settore agricolo, poi sulle infrastrutture e sulle proprietà (pensiamo alle auto, agli edifici o alle installazioni energetiche come gli impianti fotovoltaici). Non da ultimo è importante conoscere l’intensità del fenomeno per proteggere anche noi stessi.

Il Grandine Severity Index cerca di dare un valore di rischio delle grandinate con la sua intuitiva scala da 1 a 6. Le osservazioni di eventi di grandine vengono validate manualmente ed analizzate con l'attribuzione di un indice di severità proprietario. In questo modo si avrà una chiara indicazione del potenziale rischio meteorologico dell’evento occorso.

Quindi eventi a basso indice di scala di severità esempio 1 o 2 sono poco incisivi?

La realtà non è così perché si deve analizzare l’impatto dell’evento sul comparto di interesse e il periodo di accadimento.

In questo contesto ci aiuta l’immagine sopra che mostra la distribuzione delle previsioni di rischio grandinate in Italia per l’anno 2023, suddivise per mese. Ad una prima analisi vediamo che ormai l’evento grandinata è patrimonio dell’intero anno. L’incidenza del fenomeno e la severità bassa magari con chicchi non di grandi dimensioni, nei primissimi mesi primaverili, sono sicuramente deleteri per il comparto agricolo alle prese con fioriture sempre più fuori dai canoni di stagione e quindi fragili in questi frangenti stagionali. Temporali anche di forte intensità con grandine grossa invece possono rappresentare un grande problema per auto, mezzi in genere, edifici e strutture edilizie, e pannelli fotovoltaici.

Insomma la strada per divenire resilienti al cambiamento climatico passa anche per la consapevolezza di sapere valutarne i rischi.

Per saperne di più venite a trovarci sabato 31 Agosto alle ore 16:30 in piazza Foro Boario alle 77° Fiera della Meccanica Agricola

Info https://datameteo.education e-mail: datameteoedu@gmail.com