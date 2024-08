“L’importante è partecipare” sarà il tema della sesta edizione del Festival dei Luoghi Comuni

Il luogo comune individuato dall’Associazione Culturale Cuadri per la sesta edizione del “Festival dei Luoghi Comuni”, in programma a Cuneo da giovedì 10 a domenica 13 ottobre 2024, è una sorta di omaggio a De Coubertin nell’anno dell’Olimpiadi di Parigi. A fare da file rouge al lungo elenco di appuntamenti che riempiranno la quattro-giorni cuneese è il noto motto “L’importante è partecipare”, che verrà affrontato sia dal punto di vista originario più prettamente sportivo, sia sotto il profilo geopolitico, storico e sociale, sia ancora proponendo una serie di attività che traggono ispirazione e sono basate sul concetto di “partecipazione”. Non appena il programma sarà completo, sarà reso disponibile sul sito internet dell’evento www.festivaldeiluoghicomuni.it.

“La sesta edizione del festival vuole ripartire dal successo collezionato nel 2023, confermando la formula che prevede un ricco programma di iniziative per le scuole, incontri divulgativi, laboratori, spettacoli ed eventi di carattere performativo al Teatro Toselli, introducendo la novità di appuntamenti legati al gioco e allo sport – spiega Andrea Borri, presidente dell’Associazione Culturale Cuadri -. Entrando nel merito della tematica proposta quest’anno, il Festival dei Luoghi Comuni 2024 la analizzerà in modo interdisciplinare, coinvolgendo professionisti di mondi anche apparentemente distanti tra di loro con l’obiettivo di stimolare la curiosità del pubblico, promuovere punti di vista originali e confezionare un programma rivolto a target diversi per differenziare il più possibile l’offerta e promuoversi tra fasce di pubblico diverse per età e interessi”.

Oltre alle collaborazioni consolidate con Limes (rivista italiana di geopolitica fondata e diretta da Lucio Caracciolo) e Panini Comics (l’azienda italiana di maggior successo al mondo nel campo dell’editoria a fumetti, gestore delle licenze Disney e Marvel), si conferma quella con “Off Topic” (programma di Radio 24 dedicato proprio ai luoghi comuni ed Europe Direct Cuneo e se ne lanciano di nuove: quelle con WikimediaItalia (associazione di promozione sociale che favorisce il miglioramento e l’avanzamento del sapere e della cultura, promuovendo e sostenendo lo sviluppo dei progetti in lingua italiana, primo fra tutti Wikipedia, l’enciclopedia libera e collaborativa), con il Cuneo Bike Festival (manifestazione del Comune di Cuneo dedicata alla mobilità sostenibile come stile di vita) e con Aido Piemonte (Associazione Italiana per la Donazione di Organi, Tessuti e Cellule) ed altre associazioni del territorio cuneese.

Il Festival dei Luoghi Comuni è un progetto dell’Associazione Culturale Cuadri realizzato in collaborazione con Limes – Rivista italiana di geopolitica e Panini Comics, con il contributo di Fondazione CRC, Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Regione Piemonte, Consiglio Regionale del Piemonte e Comune di Cuneoe il sostegno di Banco Azzoaglio.