"Paulaner Oktoberfest Cuneo" dà il benvenuto nel suo staff a più di 150 nuovi giovani

È completo l’elenco dei circa 260 giovani in abiti bavaresi che faranno parte della squadra della settima edizione del “Paulaner Oktoberfest Cuneo”, in programma presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione 1 a San Rocco Castagnaretta) da giovedì 26 settembre a domenica 13 ottobre 2024.

Oltre un centinaio i ragazzi che hanno già indossato i panni a scacchi negli scorsi anni e che si sono riproposti per servire ai tavoli, accogliere gli ospiti e spillare litri di birra. Mentre sono stati circa 300 i nuovi candidati, tra cui gli organizzatori hanno selezionato oltre 150 nuovi assunti che andranno a completare lo staff della settima edizione della manifestazione.

Come da tradizione, continua la prevalenza di personale femminile con un 60% di presenze, contro un 40% di ragazzi. Saranno circa una cinquantina i runner addetti ai tavoli, una quarantina gli addetti alla cucina; e poi trenta ragazzi per la logistica e trenta kellerine per prendere gli ordini, venticinque per l’area garden e oltre venti in birreria. Più di una dozzina si occuperanno dell’accoglienza degli ospiti, mentre si alterneranno una decina di bretzeline e un’altra decina di hostess per l’area garden. Anche la nuova “stube”, realizzata per poter accogliere meglio il pubblico quando il padiglione principale è pieno, sarà presidiata da oltre una decina di nuovi addetti.

“Con dodici giorni complessivi di apertura e chiusura feriale dal lunedì al mercoledì in ciascuna delle tre settimane di svolgimento dell’evento, la manifestazione è una buona occasione per molti giovani, soprattutto universitari, per mettere da parte qualche soldino e vivere una nuova esperienza professionale – spiegano gli organizzatori della società cuneese Sidevents Srl -. Anche quest’anno abbiamo scelto di conoscere personalmente i candidati, dedicandoci ai colloqui in prima persona per capire chi avessimo davanti e quali potessero essere le diverse potenzialità e attitudini dei candidati. Ora che abbiamo perfezionato le squadre, un altro tassello è sistemato, e siamo sempre più vicini alla data di avvio di tre intense settimane di festeggiamenti in tipico stile bavarese”.

Con un’età media di assunti tra i 22 e i 25 anni, “Paulaner Oktoberfest Cuneo” si conferma un’interessante opportunità professionale per i giovani della città, con uno zoccolo duro di dipendenti affezionati e un ricambio fisiologico di nuove leve pronte a prendere il posto di chi, crescendo, continua il proprio percorso lavorativo. Agli oltre 250 dipendenti è proposto un contratto a tempo determinato secondo il CCNL Pubblici Esercizi, Ristorazione collettiva e commerciale e turismo, grazie alla collaborazione della Confartigianato di Cuneo, che si occupa della regolarizzazione delle assunzioni.