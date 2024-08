Alla 75esima Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola un weekend ricco al Villaggio "Viva la Puglia"

Da questa sera e per tutti i giorni negli orari della fiera con tutte le specialità Pugliesi Orecchiette, Bombette di Martina Franca, Panzerotti, Focaccia Barese, le Friselle di Monopoli, i Pasticciotti Leccesi …e non può mancare il Peperone di Carmagnola.

“Re Peperone” accompagnerà numerose ricette che troviamo presentate negli Show Cooking di questo week wnd a Casa Puglia a cura di alcuni Ristoratori Carmagnolesi e Domenica 1 Settembre con il Peperone Day ospite lo Chef Domenico Volgare Fuzion Torino a Casa Puglia è allestita nei Giardini Unità d’Italia ed è dedicata alla cucina regionale pugliese ospitando anche tradizione ed enogastronomia del Territorio .

Sarà un weekend ricco di Sapori, Colori e Musica e Pizzica e Taranta!

Uno spazio all’interno del “Villaggio Viva la Puglia” nei Giardini Unità d’Italia della 75° Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola ci anticipa Marco Fedele direttore creativo e comunicazione di Viva la Puglia , giornalista ed esperto di comunicazione enogastronomica e Pugliese DOC dove nell’arco dei 10 giorni si alterneranno forum, talk show, workshop, convegni, cooking show, degustazioni e attività dedicate a far riscoprire le radici pugliesi.

VENERDI 30 AGOSTO

Ore 18:30

APERIPUGLIA “Sagra del Panzerotto”

con Deejay- set ricette musicali , pop ,folk e cantautori del Sud a cura di Radio Tarallo

Ore 18.30

LABORATORIO DI PIZZICA E TAMBURELLO

Ore 21'00

SPETTACOLO : “I Melannurca”

il calore e lʼallegria del Sud Italia in un viaggio fra Pizziche , Tammurriate e Tarantelle

SABATO 31 AGOSTO

Ore 11'30

La tradizione Pugliese a colazione tra dolce e salato in collaborazione con “Granarte Apulian Bakery”

Ore 16.30

SHOW COOKING

ore 16..30 > 18.30: CASA PUGLIA Marco Fedele presenta :

Show Cooking La Cucina Pugliese incontra il Peperone di Carmagnola e la ristorazione di Carmagnola :

Pizzeria Le Palme Carmagnola “ La Pizza di Farinella Pugliese” e il Peperone di Carmagnola .-

Taverna Monviso Chef Rinu Garavagno “Schiaffoni Peperoni in Agrodolce “ Fritti e accompagnati da crema al Gorgonzola . In collaborazione con Pasta DaSempre -Pasta Girardi segue degustazione gratuita

Ore 18'30

APERIPUGLIA “Sagra della Bombetta”

con Deejay- set ricette musicali , pop folk e cantautori del Sud a cura di Radio Tarallo

Ore 19.00

Programma Villaggio Pugliese – Fiera Nazionale del Peperone di Carmagnola 26/08/24, 13+08

LABORATORIO DI PIZZICA E TAMBURELLO

Ore 21.00

SPETTACOLO “ Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da” danza e musiche folkloristiche del Sudù

DOMENICA 1 SETTEMBRE PEPERONE DAY

Ore 11:00

La tradizione Pugliese a colazione tra dolce e salato Il Pasticciotto Leccese

Ore 15.00

LABORATORIO

Showcooking

Ore 16.00

LABORATORIO... MEH!

Impariamo a fare le “Orecchiette “ segue degustazione gratuita “Orecchiette ai Peperoni “ In collaborazione con Pasta Dasempre -Pasta Girardi

Ore 17.00

SHOW COOKING

In occasione del Peperone Day Marco fedele presenta: La Cucina Pugliese incontra il Peperone di Carmagnola Ospite lo Chef Domenico Volgare del Ristorante Fuzion di Torino . Troccoli Fritti in Salsa Huancaina alla Pugliese” . Segue degustazione gratuita . Ore 18.30

APERIPUGLIA “Sagra Dellʼorecchietta”

con Deejay- set ricette musicali , pop folk e cantautori del Sud a cura di Radio Tarallo

Ore 21.00 Area Palco

RIVAIVAL

I Rivaival nascono nel 2008 tra le fila della Filarmonica Rivese, da un’idea di Paolo Torta e Gabriele Bosco.

Fin dall’inizio il gruppo decide di unire le sonorità dei canti popolari piemontesi a quelle della musica moderna

a cura Della Pro Loco Carmagnola APS



Show Cooking e degustazioni in collaborazione con Pasta Giradi e Pasta DaSempre partner di “Viva La Puglia” per le Orecchiette e la Pasta Fresca . Pasta DaSempre è la grande storia della pasta fresca al mercato. Porta i suoi prodotti nei mercati all'aperto di Italia, Francia, Germania e Spagna. DaSempre una storia di famiglia che continua.

PROGRAMMA SPETTACOLI FOLKLORISTICI dalle ore 21.00 :

In occasione dell'evento Sabato e Domenica dalle 18.30 si potrà assistere e partecipare gratuitamente ad esibizioni di pizzica, balli e canti della tradizione pugliese

Prossimi Spettacoli

Area Palco : Nello spazio Spettacolo la programmazione degli appuntamenti riguarda un ricco programma di gruppi folkloristici di musica popolare dove il pubblico potrà assistere e partecipare gratuitamente ad esibizioni di pizzica, balli e canti della tradizione pugliese tra cui “ IMelannurca” il calore e l'allegria del Sud Italia un viaggio fra Pizziche , Tammurriate e Tarantelle e “ Collettivo Musicale In.Con.Tra.Da” danza e musiche folkloristiche del Sud e Giovedi 5 Settembre Controverso - Mimmo Cavallo in concerto “ Il cantautore celebre negli anni 80 per brani come 'Siamo meridionali' e 'Uh mammà', autore di canzoni per tanti big come «Caffè nero bollente» (per Fiorella Mannoia), «Viva l’amore» (per Mia Martini) o «Vedo Nero» (Zucchero) Sabato 7 Settembre serata dedicata alle Cover con Tributo Vasco Rossi “ Senzazioni Forti di Mirox”

ORARIO FIERA: da lunedì a venerdì: ore 18 ● 24 | sabato e domenica ore 10 ● 24

Tutti i giorni laboratori, Showcooking e degustazioni gratuite fino ad esaurimento posti : info 3494179852