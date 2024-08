Saluzzo, San Chiaffredo: è festa patronale tra tanti appuntamenti

Festa di San Chiaffredo a Saluzzo al via, pieno di appuntamenti.

Domani sabato 31 agosto al Foro Boario si apre la Mostra della Meccanica Agricola, in abbinata, come da tradizione, con le mostre delle eccellenze bovine e un calendario di appuntamenti.

Sempre sabato, dalle 18 a Villa Belvedere Radicati (via San Bernardino 17) inaugurazione della mostra di opere di Alessia Clema, curata da Silvana Peira, visitabile dal 1 settembre al 27 ottobre, nei giorni festivi.

In duomo messa prefestiva delle 18,30 preceduta dai primi vespri della festività di San Chiaffredo.

Dalle 21 nell’area pedonale e vie del centro “Canta San Ciafrè”, la quarta festa delle corali che animerà la città con musica popolare e allegria portata da diversi cori, portabandiera, attraverso il canto, dei valori della tradizione e dell’amicizia.

Domenica 1° settembre giornata centrale delle celebrazioni. Prima messa in Cattedrale alle 8.

Alle 9.45 sul sagrato del duomo, accoglienza del sindaco Franco Demaria e delle autorità civili cittadine da parte di monsignor Cristiano Bodo e dei canonici.

Alle 10 si celebrerà la messa solenne in onore di San Chiaffredo, presieduta dal vescovo, animata dalla corale Beato Ancina.

Alle 17 a Villa Belvedere (in via san Bernardino) “Buon compleanno Suoni dal Monviso” per i 20 anni di vita della rassegna. Protagonisti i Polifonici del Marchesato, l’Orchestra dei Musici del Marchesato in un nuovo progetto sinfonico-corale, con l’omaggio ad alcuni fra i più grandi capolavori (italiani e stranieri) della musica pop degli ultimi 100 anni, in una rielaborazione per coro e orchestra del M° Stefano Eligi. Ingresso gratuito. Evento di Suoni dal Monviso, in collaborazione con Occit’amo Festival.

Alle 18 solenni secondi vespri con processione interna in Duomo, con il busto e le reliquie di San Chiaffredo e messa di chiusura alle 18.30.

Durante i festeggiamenti patronali il busto del santo sarà esposto davanti all’altare maggiore della Cattedrale.

Tra le iniziative“Campane in festa”: nella giornata di domenica 1° settembre Saluzzo con i concerti itineranti dei campanili delle chiese cittadine.

Sempre domenica alle 21 al rialzo di piazza Garibaldi Aurelio Seimandi e la sua orchestra in un evento realizzato in collaborazione con Famija Saluseisa. Ingresso libero.

Alle 21 alla Scuola APM (via Annunziata 1B). Concorso internazionale e festival “Suoni d’arpa”: concerto dei vincitori del concorso internazionale (cat.d). Evento in collaborazione con Associazione Italiana dell’Arpa e Salvi Harps. Ingresso libero su prenotazione (apm@scuolaaapm.it – tel. 0175 47031

Alle 21.30 a Il Quartiere, piazza Montebello 1 “Anime Salve” omaggio a Fabrizio De Andrè. Ingresso 10 euro. Prevendite L’Ortica - libreria indipendente.

Lunedì 2 settembre, giorno della tradizionale Fiera, con bancarelle tutto il giorno per le vie e al Foro Boario dove si chiuderà la Mostra della Meccanica Agricola.

Messe in Cattedrale negli abituali orari feriali: ore 7.15; 8.30; 9.30; 18.30.

Alle 21 presso il rialzo di piazza Garibaldi Bruno Mauro e la band.

Al Quartiere, piazza Montebello 1, lo storico Alessandro Barbero nell’incontro “A che ora si mangia? Dal medioevo ai nostri giorni”. L’evento è già sold out da tempo. “Gli orari dei pasti sono un ritmo della nostra vita che siamo abituati ad accettare come naturale, tanto che in genere non ci pensiamo neppure, fino a quando non veniamo a contatto con abitudini diverse dalle nostre, che al primo approccio di solito ci sembrano bizzarre, se non assurde. Tema dell’appuntamento è il cambiamento che si è verificato tra la fine del Settecento e l’inizio dell’Ottocento, quando le classi agiate europee hanno modificato l’orario dei pasti, facendo slittare in avanti l’orario del pasto principale della giornata: il pranzo”. Per informazioni info@ attraversofestival.it - tel. +39 335 7250603. Evento inserito nella rassegna Attraverso Festival in collaborazione con Occit’Amo.

Martedì 3 settembre alle 21 dal Foro Boario, via Don G.Soleri: i fuochi d’artificio per la festa di San Chiaffredo a cura di Pirog Pirotecnica di Ettore Ghibaudo.

Dalle 20.30 alla Castiglia “San Chiaffredo: I fuochi d’artificio dalla Castiglia”: visita accompagnata sul camminamento di ronda della Castiglia per ammirare dall’alto del centro storico di Saluzzo il tradizionale spettacolo dei fuochi d’artificio. Costo: 10 euro a persona, gratuito under 10 anni Info e prenotazioni: musa@itur.it; Tel o Whatsapp 3293940334.

Mercoledì 4 alle 21, presso il rialzo di Piazza Garibaldi, "Si danza con Milonga" a cura di Tango indipendente Asd. ingresso libero.