Alba si prepara per "Street Parej": un weekend di Street Food e divertimento per tutta la famiglia

Torna l'appuntamento per gli amanti dello street food e del divertimento all'aria aperta! Sabato 7 e domenica 8 settembre, il Parco Tanaro di Alba sarà il palcoscenico di "Street Parej", un festival unico organizzato in collaborazione con Collisioni e con la partecipazione di alcune associazioni del territorio.

Un evento dedicato allo Street Food di qualità

"Street Parej" si propone di diventare un punto di riferimento per la comunità, celebrando le eccellenze culinarie locali attraverso una ricca offerta di street food tradizionale e a km 0. I partecipanti potranno deliziarsi con piatti autentici preparati da alcuni dei migliori food truck della zona, immersi in un'atmosfera festosa e accogliente.

Un programma ricco e variegato per tutte le età

Il festival, pensato principalmente per le famiglie, offrirà un programma denso di attività che intratterranno grandi e piccini. I più piccoli potranno godere di spettacoli teatrali, giochi e letture animate. Per gli adulti, la musica sarà protagonista con concerti live e DJ set che animeranno le serate.

Sabato 7 settembre, il festival aprirà alle 17:30 con l’area street food e una merenda a base di pane e Nutella gratuita per i bambini e lo spettacolo del Collettivo Scirò che lasceranno lo spazio a uno speciale intrattenimento con trucca bimbi e trampoli previsto per le 19:00.

A intrattenere il pubblico per l’aperitivo sarà Dj Hunt, che ci porterà indietro nel tempo con un esclusivo e imperdibile vinyl djset.

Alle 21:30 sul palco centrale l’imperdibile concerto dei Matrioska, band storica e vera e propria istituzione nella scena ska italiana che faranno divertire tutti con la loro energia e l’inconfondibile ritmo in levare.

Per chiudere la prima giornata in bellezza il dj set più festoso di sempre: direttamente da Torino il collettivo Avanzi di Balera. Impossibile non ballare.

Domenica 8 settembre, le attività riprenderanno alle 12:00 con un'altra giornata di cibo e divertimento. Fino alle 16:00 la protagonista sarà Radio Alba con intrattenimento musicale e diretta radiofonica. Alle 18:00 il concerto degli Alter-ego seguito dal dj set su vinile di Cicogno.

Nell’area bimbi dalle 16:30 il racconto animato di Sara e Stefy con merenda offerta e laboratorio di Hip-hop e skateboard con Be Street. Dalle 18:00 animazione e giochi per tutti i bimbi a cura di Associarete e Viola.

L’intrattenimento serale è affidato ai simpaticissimi e talentuosi Autobuskers con il loro repertorio variopinto e bizzarro che farà cantare il pubblico a squarciagola.

Un evento inclusivo e gratuito per tutti

L’ingresso al festival è completamente gratuito, "Street Parej" è di tutti e per tutti, un'opportunità, per famiglie e amici di vivere insieme un weekend all'insegna del buon cibo, della musica e del divertimento.

info@lacolomba.it +39 339 391 7031 - +39 348 278 3220 Informazioni e contatti: