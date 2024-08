Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci dedicati ai single

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui single, 38 anni

Voglio una donna che occupi i miei pensieri anche quando non è presente… sorriso smagliante, 38enne, alto, fisico atletico, bruno, bellissimi occhi azzurri, informatore farmaceutico, sarebbe l’uomo ideale per una ragazza seria, che abbia l'intenzione di formare una famiglia, e aver figli, ma non ha ancora trovato la sua anima gemella, lui e' determinato, e non si accontenta, perché crede fermamente nell'Amore vero....CONTATTALO ORA

Lui single, 47 anni

Il posto più bello dove stare è nell'anima della donna che ami... lui è romantico, 47enne, bruno, profondi occhi verdi, barba curata, è un uomo con un carattere forte, idealista, ama la natura e gli animali, progettista, divorziato da tempo, non ha ancora trovato una donna di cui innamorarsi veramente, e con cui progettare il futuro. Forse, tu che stai leggendo, hai un posticino per lui?…CONTATTALO ORA

Lui single, 56 anni

Accanto a te, è un posto bellissimo..., 56enne, ufficiale delle Forze dell'Ordine, divorziato, pratica arti marziali, e ama il mare, fisico sportivo, brizzolato, profondi occhi chiari, la sua donna ideale è intelligente, ironica, femminile, quella giusta per essere felice...CONTATTALO ORA

Lui single, 65 anni

Vorrei con tutto il cuore qualcuno che mi fa andare a dormire con un sorriso....bel signore brillante, divertente, sa come far sorridere una donna, 65enne, architetto, vedovo, vive solo, nel tempo libero fa volontariato, gioca a golf, balla il tango, ama viaggiare, il suo sogno è di incontrare una brava signora, con cui condividere tutte queste cose… CONTATTALO ORA

Annunci per Lui

Lei single, 32 anni

La femminilità non si ferma a ciò che vedi ma quello che ti lascia immaginare...è proprio la donna che molti uomini sognano, incantevole, femminile, 32enne, rossa naturale, occhi celesti, bel fisico, semplice, senza trucco, infermiera professionale, vorrebbe incontrare un uomo con cui vivere una bella storia d'amore, non importa l’età, anche separato, con figli, purché serio, e se lo incontrasse sarebbe anche disponibile a trasferirsi. …CONTATTALA ORA

Lei single, 42 anni

Il fascino è garbato, fine e non ostentato, tutto il resto è solo apparenza… affascinante, grandi occhi scuri, capelli castani, bel sorriso sensuale, ha un fisico armonioso, 42enne, viticoltrice, piemontese, le piace cucinare, crede nel vero amore e cerca l’uomo giusto, anche più maturo, ma che sappia farla sorridere e con cui stare bene insieme, e per il resto della vita…CONTATTALA ORA

Lei single, 54 anni

Che meraviglia la bellezza di chi continua a essere gentile... 54enne, vive sola da tempo, lavora in banca, è una bella donna bionda, fisico longilineo, e' una persona a modo, educata e gentile, sempre sorridente, le piace camminare, andare a funghi, e tartufi, con il suo cane, incontrerebbe signore, italiano, non importa se più grande, ma onesto, serio... CONTATTALA ORA

Lei single, 64 anni

Vestitevi di dolcezza e tenerezza, sarete eleganti sempre… è una bella signora, simpatica e dolcissima, 64enne, piemontese, apicoltrice, ora in pensione, le piace giocare a bocce, andare a funghi, ama la cucina piemontese, purtroppo è sola da tempo, conoscerebbe signore tranquillo, non importa l'età, ma semplice come lei, per stare insieme con serenità e affetto. …CONTATTALA ORA

