Il Basket Torino Femminile A2 in ritiro pre-campionato a La Morra [VIDEO]

Il Basket Torino Femminile ha presentato ieri, venerdì 30 agosto, sul Belvedere di La Morra la squadra che parteciperà al prossimo campionato di A2 e i numeri di maglia delle atlete che accompagneranno le giocatrici per tutta la stagione, con le nuove grafiche sviluppate in collaborazione con GIVOVA.

La società ha scelto la località e gli impianti sportivi di La Morra per il periodo di ritiro pre-campionato, un momento in cui oltre alla preparazione fisica si crea l’amalgama e la compattezza di un gruppo, in vista di un campionato molto impegnativo.

Guarda la video intervista a coach Corrado:

Il comune di La Morra ha messo a disposizione il palazzetto e le altre strutture, giudicate molto efficienti dallo staff del coach Mario Corrado, che ha dichiarato: “Il ritiro pre-campionato è sempre un momento importante, non solo per la parte di lavoro fisica e tecnica (che sicuramente ha una sua rilevanza), ma lo stesso risultato si potrebbe raggiungere presso i nostri impianti. La differenza la fa il fatto che le ragazze vivano insieme per 4 giorni, conoscendosi meglio, condividendo sensazioni, prospettive e aspettative. Tutte cose che sono fondamentali nella vita di squadra. Soprattutto in un team come il nostro che quest’anno ha visto inserire alcuni elementi nuovi".

Alla presentazione erano presenti per l’amministrazione comunale di La Morra il vicesindaco Pietro Viglino Oddero, Alessandra Arlorio, assessore alle Politiche giovanili, Famiglia, Sport e Tempo libero e i consiglieri Guido Camia, Isacco Costamagna, Massimo Guarena e Cristina Borgogno in veste di conduttrice dell’incontro, nel quale sono stati consegnati i numeri di maglia alle atlete, con le nuove grafiche sviluppate in collaborazione con GIVOVA.

Il presidente Dino Violante, ha espresso grande soddisfazione per l’accordo: “Siamo profondamente grati a GIVOVA per aver scelto di affiancarci in questa importante avventura. Siamo certi che questo accordo rappresenti un ottimo punto di partenza per la nuova stagione ormai alle porte, e siamo fiduciosi che si tradurrà in una collaborazione duratura, capace di portare risultati significativi per entrambe le parti. Insieme, lavoreremo per promuovere e rafforzare lo sviluppo del basket femminile, non solo all'interno della nostra realtà, ma su tutto il territorio torinese, creando opportunità di crescita."

GIVOVA supporterà come partner tecnico la squadra. Il presidente Giovanni Acanfora e l’Amministratore Delegato Giuseppina Lodovico hanno affermato:"GIVOVA è orgogliosa della sponsorship ad una storica squadra di basket al femminile, che rappresenta un nuovo percorso da condividere con grinta e motivazione. Lo sport ci insegna l’importanza dello spirito di squadra per perseguire risultati importanti, ed è per questo che, come nostra consolidata tradizione, supporteremo con il consueto impegno lo staff e tutto il team sportivo. Ad maiora!".

Basket Torino Femminile ha anche confermato l'inserimento nel roster delle ragazze del settore giovanile de LaPolismile, frutto della partnership strategica sottoscritta ad aprile 2024 e volta a coltivare il vivaio delle promesse future garantendo continuità e opportunità di crescita per le nuove leve della pallacanestro femminile torinese.

Le ragazze della squadra di A2 completeranno il programma di preparazione pre-campionato a La Morra domenica 1 settembre.

La loro prima gara (sono inserite nel girone A) sarà la trasferta in Sardegna, sabato 5 ottobre, per affrontare San Salvatore Selargius. Nel turno successivo, domenica 13 ottobre è in programma il derby con Tecnoengineering Moncalieri.