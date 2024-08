Freedom FC Women debutta in campionato contro il San Marino Academy

Finalmente, su il sipario! Inizia domenica 1° settembre la stagione 2024-25 della Freedom FC Women, attesa dal debutto in campionato: ed è subito un impegno insidioso, sul sempre difficile campo del San Marino Academy, nella scorsa annata arcigna avversaria diretta nella corsa salvezza. Si conclude così un pre-season intenso per le ragazze di mister Michele Ardito, che hanno iniziato la preparazione lo scorso 29 luglio: un gruppo quasi totalmente nuovo, che in un poco più un mese ha dovuto costruirsi, conoscersi, amalgamarsi, giorno dopo giorno al “Parco da Gioventù”, per arrivare pronto all'esordio. In mezzo tre amichevoli, di spessore e che hanno lasciato indicazioni importanti, con formazioni di Serie A come Sampdoria, Inter e Juventus.

E' molta quindi l'attesa, ma anche la curiosità, per scoprire quale sarà l'impatto su questo nuovo campionato cadetto: “La squadra ha svolto una preparazione atletica importante, anche se non siamo ancora al 100% e stiamo smaltendo i carichi. - spiega Ardito - Il sistema di adattamento ai lavori inizia ad emergere ed affrontiamo questa trasferta con grande attenzione e consapevoli del rischio della partita: ogni gara in questa Serie B presenta sempre delle trappole e, per esperienza personale, il debutto è sempre un'incognita. Il San Marino, rispetto alla scorsa stagione, probabilmente ripresenterà 6-7 titolari in campo, mentre noi stiamo cercando le nostre conferme settimana dopo settimana, passando attraverso una preparazione estiva che ci ha visto, volutamente, giocare contro avversarie di categoria superiore. Senza dubbio vi sarà l'emozione dell'esordio, ma staff e squadra sono concentrati sull'obiettivo”.





L'AVVERSARIO – Il San Marino Academy è reduce dal 12° posto nella Serie B 2023-24. La guida tecnica della squadra è stata affidata, per la stagione in partenza, a Francesco Baldarelli, docente del Settore Tecnico di Coverciano ed ex Jesina. Nel roster delle Titane sono ben 12 le novità rispetto allo scorso anno, mentre fra le conferme spicca senza dubbio quella di bomber Raffaella Barbieri, in grado di timbrare 18 volte il cartellino nella passata stagione.

San Marino Academy-Freedom FC Women si disputerà allo Stadio di Acquaviva: fischio d'inizio alle ore 15, dirigerà l'incontro il sig. Leonardo Salvatori della sezione di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Stefano Allievi ed Andrea Aureli di San Benedetto del Tronto. Il match sarà trasmesso in diretta sul canale Youtube ufficiale della Serie B Femminile.





SERIE B FEMMINILE 2024-25 – IL PROGRAMMA DELLA PRIMA GIORNATA (Domenica 1° settembre ore 15)





Arezzo-Hellas Verona (sabato 31 agosto ore 16)

Brescia-Cesena (ore 16.30)

Chievo Women-Academy Pavia (sabato 31 agosto ore18)

Genoa-Vis Mediterranea

Parma-Orobica Calcio

Res Women-Bologna

San Marino Academy-Freedom FC Women

Ternana-Lumezzane