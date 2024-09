Inaugurato il nuovo micronido comunale di Paesana: lunedì vi entreranno i primi nove bimbi

Taglio del nastro, ieri mattina (sabato 31 agosto) per il nuovo “micronido” comunale di Paesana, che aprirà i battenti già a partire dalla giornata di lunedì prossimo, 2 settembre in Via Reinaud, a fianco dell’attuale scuola dell’infanzia, gestito dalla Cooperativa sociale “Chianoc” di Savigliano.

Tante le autorità intervenute per l’inaugurazione della struttura, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale del sindaco Emanuele Vaudano. In primis la Giunta e buona parte del Consiglio comunale del paese.

Hanno poi preso parte agli interventi il consigliere provinciale Silvano Dovetta, che ha avuto parole di apprezzamento per l’intervento realizzato in paese, il consigliere regionale Marco Gallo, che si è complimentato con il primo cittadino di Paesana “sentendosi sempre un po’ sindaco”, nonostante il suo ruolo ora in Regione, e il sindaco della Città di Barge (nonché presidente della vicina Unione montana Barge-Bagnolo), Ivo Beccaria.

È stato proprio Beccaria a ricordare come “un’Amministrazione possa dirsi lungimirante quando interviene su bambini, giovani e anziani”.

A completare il parterre di autorità presenti, il sindaco di Ostana, Giacomo Lombardo, il sindaco di Crissolo, Fabrizio Re, l’assessore rifreddese Maurizio Viso, l’assessore revellese Katia Disderi, l’assessore bargese Maurizio Rasetto, il comandante della locale stazione dei Carabinieri, Manuele Marilungo ed il presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo, Mario Anselmo (ex sindaco di Paesana, sotto la sua Amministrazione era stato costruito l’edificio della scuola dell’infanzia che si trova oggi accanto al nuovo micronido).



Tanta gente ha partecipato all’inaugurazione, occasione anche per poter visitare i locali del nuovo micronido che sarà in grado di ospitare sino a dieci bambini in età compresa dai 3 mesi ai 3 anni. Il micronido dispone infatti, oltre all’ingresso e al locale “spogliatoio”, di una sala per le attività, un dormitorio, una sala “spazio famiglie”, bagni e locali di servizio.

Tra il pubblico, anche le operatrici che da lunedì accoglieranno i bambini nel nuovo micronido, progettisti e impresa costruttrice (rispettivamente lo Studio Sting e l’Alpha Costruzioni) che hanno lavorato all’opera costata in totale 487mila euro, coperti con 462mila euro di contributo del Ministero dell'Istruzione proveniente dai fondi PNRR, e con i restanti 25mila di fondi comunali.

La nuova struttura risulta essere completamente antisismica, mentre l’approvvigionamento fabbisogno di energia elettrica è garantito dai pannelli fotovoltaici della scuola dell’infanzia.

Dieci posti disponibili, quindi, mentre nove sono già state le adesioni presentate in Municipio e altre sono già in lista d’attesa per il prossimo anno.

È comunque possibile scrivere all’indirizzo mail serviziamministrativi.comune@paesana.it segnalando dati anagrafici del bambino e dei genitori (nome, cognome e data di nascita), oppure presentarsi direttamente presso la segreteria del Comune di Paesana per richiedere informazioni o inserirsi in lista d’attesa.