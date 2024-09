Binance annuncia nuove coppie di spot trading per Pepe, Dogs, SuperRare: questo token sarà il prossimo ad essere listato su Binance?

Binance sta rafforzando la sua offerta in termini di meme coin con nuove coppie di trading: Pepe, Dogs e SuperRare. Il famoso exchange lo ha appena annunciato in un aggiornamento che coinvolge anche molte altre criptovalute.

Binance aggiunge nuove coppie di trading, Dogs registra un volume record

Binance si sta preparando per una nuova stagione all’insegna delle meme coin?

Il principale exchange al mondo per volume, infatti, sta espandendo il suo “memetic roaster”, aggiungendo diversi nuovi annunci spot questa settimana.

L'annuncio di Binance ha rivelato che saranno aggiunte nuove coppie di trading e servizi di trading bot. L'aggiornamento mira a servire meglio gli investitori in un mercato sempre più attratto dalle meme coin.

Questo annuncio arriva dopo che Binance ha listato Dogs per il trading nel suo launchpool lo scorso 26 agosto.

Binance ha annunciato due nuove coppie di trading spot per Dogs e SuperRare. Per Dogs, queste coppie sono DOGS/BRL e DOGS/USDC. E per SuperRare, aggiungerà RARE/BRL e RARE/USDC. Secondo l'annuncio, il trading sarà attivo il 28 agosto.

L'exchange aggiungerà anche spot grid e spot DCA per PEPE/TRY insieme a 1000SATS/TRY, BONK/TRY, ETH/EUR, SOL/EUR e USDC/USDT. Infine, Binance aggiungerà coppie di algoritmi spot per DOGS/BRL, DOGS/USDC, RARE/BRL e RARE/USDC.

Il mercato delle criptovalute stava affrontando un forte vento contrario quando Binance ha reso pubblico l'annuncio. Di conseguenza, i prezzi non sono riusciti a catturare lo slancio come previsto.

Tuttavia, Dogs in questo momento sta prosperando. Il token, infatti, è stato inizialmente lanciato su Binance il 26 agosto e da allora ha riscontrato un notevole interesse.

Ad esempio, il suo volume di trading di 24 ore si attesta su un valore di 2 miliardi di dollari, oltre 3 volte superiore a quello di Dogecoin. Un'attività di trading così significativa ha fatto sobbalzare gli esperti del settore, che ipotizzano che all'orizzonte ci sia una crescita maggiore.

Ciò sottolinea l'impatto sismico che le quotazioni di borsa di primo livello possono avere sulle criptovalute, in particolare sui nuovi progetti come Dogs. Con questo in mente, esaminiamo ora un'altra meme coin che potrebbe ben presto essere quotata su Binance, Pepe Unchained ($PEPU).

Pepe Unchained ($PEPU) raccoglie 11 milioni di dollari in prevendita, attirando investitori con la sua meme coin L2

I criteri di listing di Binance affermano che l'interesse del mercato è fondamentale, ed è per questo che Pepe Unchained ($PEPU) potrebbe essere il prossimo asset ad essere quotato.

Il progetto è in prevendita e ha già accolto finora la sbalorditiva cifra di 11 milioni di dollari. Inoltre, Pepe Unchained è una meme coin che avrà anche una blockchain Ethereum layer 2. In questo senso, sarà il primo token a tema Pepe con la sua blockchain, che lo differenzierà da ogni altra meme coin.

Il progetto si sta distinguendo anche per il supporto della community. Con oltre 11 milioni di dollari di capitale attualmente raccolti dal progetto, gli investitori vedono con interesse il suo possibile caso d'uso, così come gli esperti del settore.

La rete Pepe Unchained avrà differenti funzionalità e promette anche velocità 100 volte più veloci di Ethereum e commissioni più basse. Al momento, la prevendita è in corso e gli investitori possono acquistare il token $PEPU al prezzo di 0,0093851 dollari per unità.

Tuttavia, questo prezzo salirà durante tutta la campagna di prevendita, con il prossimo aumento previsto tra due giorni.

Visita la prevendita di Pepe Unchained