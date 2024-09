77ª Fiera della Meccanica Agricola di Saluzzo, la strategia di eVISO: "Diminuire i consumi per abbattere i costi in bolletta"

Dai ieri, sabato 31 agosto, e fino a lunedì 2 settembre, l’area espositiva di 40 mila metri quadrati del Foro Boario di Saluzzo (via Don Giacomo Soleri, 16), è teatro della 77ª Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo, giunta alla 16° edizione Nazionale.

La frutticoltura, l’innovazione nella meccanizzazione, l’allevamento della razza bovina Frisona, la produzione e la lavorazione legno saranno anche quest’anno i protagonisti della fiera specializzata che vanta 550 stand espositivi e garantisce l’opportunità di incontrare i protagonisti del settore primario, che da sempre caratterizzano il paesaggio agricolo della pianura e delle valli del Monviso.

La Mostra Nazionale della Meccanica Agricola di Saluzzo è organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni e dalla Città di Saluzzo in collaborazione con le aziende del settore – Supertino, Vaudagna, Olimac – ed eVISO.

La tradizionale rassegna di fine estate si inserisce tra gli eventi della grande Festa Patronale di San Chiaffredo, che dal 29 agosto al 5 settembre, offrirà al pubblico una settimana ricca di musica e di spettacoli.

Abbiamo incontrato Vincenzo Cascio, Energy Efficiency Engineer per eViso che ci parla di tutte le offerte ed i vantaggi del mondo eViso per le aziende agricole

eVISO è specializzata nella fornitura di energia elettrica e gas per tutte le tipologie di utenti, con particolare esperienza nel servizio rivolto alle aziende. eVISO aiuta le imprese a ridurre i costi di gestione ottimizzando i consumi di energia grazie alla tecnologia dei sensori di monitoraggio e a un programma di consulenza tecnica che comprende: report mensili, allerte in caso di consumi anomali e visite in loco di ingegneri specializzati, per trovare insieme soluzioni di efficientamento mirate.

Altro punto di forza di eVISO è il servizio clienti, che risponde direttamente dalla sede e soddisfa le richieste al primo contatto telefonico, senza lunghe attese per “parlare con un operatore”. Nuove attivazioni, volture, pratiche di sblocco e di variazione di potenza del contatore sono processate con la massima velocità.

I clienti eVISO hanno inoltre a disposizione l’area utente eASY – My eVISO, dove possono scaricare bollette, report, allerte e altri documenti sulla fornitura e monitorare i consumi di energia e i picchi di potenza.

eVISO è attiva anche nel mercato Reseller con un servizio che va dalla somministrazione di energia elettrica all’esecuzione e gestione delle pratiche luce, fornendo attraverso la propria piattaforma i requisiti tecnologici e finanziari per servire nel modo migliore sempre più clienti finali in tutta Italia.

eVISO è una digital company che utilizza una piattaforma proprietaria di Intelligenza Artificiale per creare valore per gli utenti ricorrenti di materie prime, dall’energia elettrica alle mele.

Dal 30 dicembre 2020 eVISO è quotata sul segmento Euronext Growth Milan di Borsa Italiana S.p.A. Per conoscere meglio cosa facciamo e consultare risultati ufficiali e presentazioni societarie, visita il sito eviso.ai nella sezione Investor Relations.