A Magliano Alfieri si ricorda l'8 Settembre con una serata di parole e musica

Sabato 7 settembre alle ore 21 la Biblioteca Civica di Magliano Alfieri organizza una serata di parole e musica per celebrare l’anniversario della lotta partigiana.

Per ricordare i giorni dell’armistizio e gli eventi convulsi che ne seguirono e ciò che generarono in tutta la nazione, interverranno Cesare Mozzone, divulgatore dell’eredità partigiana E autore dei testi in lettura nel corso della serata, e Giovanna Morone, professoressa di Storia e Filosofia presso il liceo scientifico “Leonardo Cocito” di Alba.