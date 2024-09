Consegnati i riconoscimenti ai vincitori del Premio Fedeltà Alta Langa 2024

Il 28 agosto scorso sono stati assegnati i riconoscimenti ai vincitori del Premio Fedeltà all’Alta Langa 2024, giunto alla sua 51ª edizione. A pari merito ed in ordine alfabetico sono stati elencati:

ADAMI PIETRO CARLO nato a Paroldo (CN) il 14/03/1950 ed ivi residente, con la seguente motivazione: Legale Rappresentante del Comune di Paroldo (CN) fino a giugno 2024. Dipendente dell’Associazione Provinciale Allevatori di Cuneo e successivamente promotore e quindi Direttore della Coop. CO.ZO.A.L.., Azienda Leader nel settore della produzione del formaggio D.O.P. Amministratore della Comunità Alta Langa. Socio fondatore e vice presidente dell’ O.N.A.F. (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi). Componente della commissione regionale per il disciplinare di produzione per il settore alimentare comparto caseario. Componente della commissione tecnica, settore caseario, del comitato di controllo I.N.O.Q. (Istituto Nord Ovest Qualità.Nel comparto caseario ha svolto grande sensibilizzazione nei giovani invitandoli ad intraprendere l’attività di produzione del formaggio nelle Langhe.

CARLE LUCIA nata a Torino il 09/01/1951,scrittrice,docente di Antropologia storica presso Ecole de Hautes Etudes en Sciences Sociales, Parigi / Università di Firenze

DOTTOR CARLO nato a Vittorio Veneto (Treviso) il 13/09/1953 , artista (pittore – scultore, scrittore); specializzato in comunicazione di contenuti culturali e per la valorizzazione territoriale. Coniugi, residenti a Castelletto Uzzone, con la seguente motivazione: l’impegno che in coppia e/o a livello individuale le persone premiate hanno profuso per la ricerca e più che tutto per la divulgazione di quanto studiato, scritto, fotografato, illustrato, realizzato e scoperto sul territorio delle Langhe, dei suoi abitanti, dei suoi paesi e della sua cultura. Innumerevoli lavori culturali sono stati scritti e divulgati a livello accademico ed internazionale. Il metodo scientifico ideato per descrivere il modello sociale e l’identità dell’Alta Langa è stato applicato all’analisi di altri territori italiani ed europei nonché materia di studi europei.

BRUNA BRUNO nato a Cortemilia (CN) il 03/03/1962 residente ad Alba con la seguente motivazione: proveniente da famiglia numerosa. Oggi Dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Bossolasco-Murazzano. Ha ricoperto importanti e significativi ruoli quali: Docente di materie letterario presso il Centro Territoriale Permanente Alba-Bra, con funzioni di Coordinatore. Dal 1996 -1998 Collaboratore del Consorzio A.A.STER (Associazione Agenti di sviluppo del Territorio) di Milano, diretto da Aldo Bonomi. Riordinatore archivi storici di diversi Comuni della provincie di Cuneo e Asti. Master di primo livello “Profili e funzioni del Consulente per il miglioramento scolastico”. Master di secondo livello “Leadership e Management in Educazione” Università Roma 3. Ha seguito progetti di sviluppo quali “Missione di Sviluppo Valle Bormida, legge 144 sull’imprenditoria giovanile. Nel ruolo attuale è sempre attento hai bisogni dei giovani studenti comprendendo anche le esigenze della famiglie, umano e comprensivo suo modo di essere.

MONTI PIETRO nato a Como il 27/12/1985 residente a Perletto (CN) con la seguente motivazione: Dopo gli studi presso la Facoltà di enologia della statale di Milano, Pietro si è trasferito nel cuore dell’Alta Langa, a Perletto. Qui, curando direttamente il rinnovo degli impianti e la variazione dei vigneti. Pietro ha abbracciato la secolare tradizione della viticoltura eroica sui tipici terrazzamenti con muretti a secco. La vinificazione avviene in modo tradizionale, con il supporto delle più moderne tecnologie. Pietro con la determinazione e l’impegno ha portato la cantina Roccasanta a collezionare numerosi riconoscimenti nazionali ed internazionali per la qualità dei propri prodotti.