Tutto esaurito per l'ultima domenica di visite guidate al Santuario di Santa Lucia [VIDEO]

Un'estate record quella che si è appena conclusa per il Santuario di Santa Lucia, nel comune di Villanova Mondovì dove, anche quest'anno, sono state proposte le visite guidate gratuite a cura dei volontari dell'associazione AmiSaL (Amici di Santa Lucia).

Numerose le novità proposte nelle domeniche di apertura, dal concerto di Handpan in grotta (leggi qui), alla mostra di numismatica fino a concludere con l'incontro di ieri, domenica 1° settembre, con Suor Chiara, che ha raccontato aneddoti e testimonianze legate al Santuario, che è stato luogo di Resistenza e rifugio per i partigiani, grazie alla collaborazione con le Suore Missionarie di Villavecchia.

“Il bilancio di questa stagione non può che essere positivo: oltre 2mila persone hanno fatto visita al Santuario in questa stagione –. dichiara il Direttivo dell’AmiSaL – Quest'anno abbiamo avuto modo di proporre diverse attività oltre alle aperture e alle visite guidate, che hanno riscosso un notevole interesse da parte del pubblico, con la presenza anche di qualche visitatore dalla Francia e dalla Spagna, oltre a pellegrinaggi e visite di gruppi organizzati. L'arrivederci è alla prossima stagione, sperando di reincontrarvi numerosi”.

Per riferimenti, informazioni, adesioni all’AmiSaL e donazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o i recapiti telefonici (tel./sms/whatsapp 351.6384771).

Il Santuario sarà ancora aperto (solo la grotta), domenica 8 settembre con la mostra "Santa Lucia e Santa Caterina. Tra arte e fede" e domenica 15 settembre.

MOSTRA ITINERANTE SU SANTA LUCIA E SANTA CATERINA

Dal titolo 'Santa Lucia e Santa Caterina. Tra arte e fede', la mostra rappresenterà il coronamento di un lungo percorso di ricerca sulla percezione degli edifici visti dagli occhi degli affiliati all’associazione MondovìPhoto in due campagne distinte del 2021 e 2024.

Le foto trasmettono i diversi approcci percettivi personali, enfatizzando il ruolo dei processi mentali nell'interpretazione degli stimoli sintetizzati in un istante e in un’inquadratura particolare restituita al pubblico.

La mostra itinerante sarà allestita in tre luoghi villanovesi:

- presso il Santuario di Santa Lucia, domenica 8 settembre in orario 14.30-17.30

- presso il cortile interno del Municipio di Villanova Mondovì, venerdì 13 e sabato 14 settembre, in occasione dei festeggiamenti patronali dell’Addolorata, negli orali serali degli eventi previsti dalla manifestazione.

L’evento è organizzato dall’Associazione MondovìPhoto con la collaborazione dell’Arch. Boetti Marcello con il supporto della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo ed è patrocinato dall’Associazione di volontariato AmiSaL–Amici di Santa Lucia, dall’Associazione culturale San Sebastiano e dal Comune di Villanova Mondovì. L’ingresso è libero. Per informazioni: n.telefonico 339.8202983 oppure e-mail st.boetti@libero.it .