Il vento forte, che in quel momento gravava sulla zona, ha reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco, giunti con una squadra locale, per un albero caduto sulla carreggiata di via dei Boschi, sulla strada che da Saluzzo conduce a Martignana Po.

L’allarme alle 4,39 di stamane, lunedì 2 settembre, lanciato da alcuni automobilisti di passaggio. Non ci sono stati mezzi coinvolti, né persone ferite. La strada è tornata quasi immediatamente percorribile.