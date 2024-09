Boves, a Madonna dei Boschi la "Festa del libro"

Sabato 21 settembre, la sede APICE di Madonna dei Boschi a Boves si apre al pubblico per un nuovo appuntamento dedicato ai libri: dalle 14.30 alle 18 si terrà un mercatino di libri usati, con volumi che, attraverso la narrativa e l’arte, raccontano l’Europa. La sede sarà aperta al pubblico anche all’interno, dove sarà possibile visitare la nuova biblioteca ed entrare in contatto con testi di grande interesse sull’Europa, ma non solo.



Alle 16 verrà inaugurata la nuova mostra di Eurohumor ospitata dall’Associazione dal titolo “La Sanità in Europa prima del Covid: quando ancora si poteva sorridere…” e alle 17, dopo un breve intervento di Adriana Longoni, “Letture di una storia di libri contro la guerra”, si terrà la presentazione del libro “Ti rubo una carezza” alla presenza dell’autrice Adonella Fiorito Gerbaldo, fondatrice di “mai + sole” a Savigliano, realtà associativa ormai importante punto di riferimento nel territorio cuneese per le donne vittime di violenza.



Per qualsiasi informazione info@apiceuropa.com/0171 501450