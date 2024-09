La cheraschese Sara Naldi in finale al Festival canoro di Castrocaro in Emilia-Romagna

Sara Naldi, 17 anni, di Cherasco fa parte dei 10 finalisti che si contenderanno la vittoria del 66° Festival di Castrocaro - Voci Nuove Volti Nuovi 2024, la cui serata finale si terrà sabato 7 settembre nella suggestiva Piazza d’Armi di Terra del Sole, condotta da Eleonoire Casalegno e dal content creator Daniele Cabras.

Sara ha deciso all’ultimo momento di mettersi in gioco; ha fatto la sua prima audizione dal vivo a Castrocaro Terme e, in seguito, è passata alle semifinali a porte chiuse il 30 luglio presso la sede di Isola degli Artisti, nelle vicinanze di Roma. Questa fase cruciale è stata presieduta anche in questa edizione dal direttore d’orchestra, compositore, musicista e arrangiatore Beppe Vessicchio e da Salvatore Mineo, autore e compositore dei brani di tanti artisti, tra cui Ornella Vanoni, Elodie, Emma e Fiorella Mannoia (“Che sia benedetta”).

Nel frattempo Sara durante l’attesa e per tutto il periodo estivo, con la sua straordinaria capacità canora e la sua indubbia tenuta scenica, scavalca palchi facendosi sentire, e facendosi ascoltare.

“Un grande traguardo personale -, afferma la giovane - sono veramente contenta del risultato per ora ottenuto, non sarà facile ma come sempre vi farò innamorare della mia musica, e del mio canto”.

I finalisti saranno valutati dalla giuria di qualità, dalla giuria web celebrity e, novità di questa edizione, da una giuria tecnica formata da discografici, giornalisti.

La giuria di qualità sarà diretta da Beppe Vessicchio e dalla cantautrice, musicista e polistrumentista, reduce dai grandi successi del 2024, Serena Brancale. La giuria web celebrity verrà guidata dal content creator Daniele Cabras e da Giulio Pasqui, co-founder di Webboh.

Il festival Voci Nuove Volti Nuovi, che si rivolge ai nuovi talenti, rappresenta un’istituzione del mondo della musica italiana e prende il nome da Castrocaro Terme e Terra del Sole (Forlì-Cesena) dove è nato nel 1957. Dopo il successo dello scorso anno, con Clementino alla conduzione della finale e questa nuova organizzazione a cura della label Isola degli Artisti.

"Cherasco, i tuoi amici, il tuo pubblico i tuoi fans tiferanno tutti per te, e tu come sempre ci farai sognare" - il messaggio dei sostenitori.