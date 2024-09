Meteo all’insegna dell’instabilità: giovedì attesi temporali anche molto forti

Una settimana all’insegna dell’instabilità quella che ha aperto il mese di settembre. Dopo quelle diramate domenica e lunedì, l’Agenzia Regionale per l’Ambiente ha comunicato per oggi, martedì, temporali sparsi, in particolare sui rilievi seguita da una nuova allerta gialla emessa per domani, mercoledì 4, quando dal primo mattino è attesa un’intensificazione dei temporali sulla fascia centro occidentale, al confine tra le province di Torino e Cuneo, con valori anche forti, con grandinate e raffiche di vento.

[Per domani allerta gialla nella zona al confine col Torinese]

Breve pausa nella nella mattinata di domani, ma un nuovo peggioramento dal pomeriggio-sera, che proseguirà giovedì, con piogge e temporali diffusi, di intensità forte o localmente molto forte.

[La previsione sui tre giorni]