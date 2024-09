Mondovì, il Comune apre vertenza legale per riscuotere i biglietti del teatro estivo

Un momento della stagione teatrale 2023 in piazza d'Armi

Ha dovuto nominare un legale il Comune di Mondovì in relazione al mancato versamento di 5.681,43 euro da parte della No Limits Service Sas di Ivrea alla Fondazione Piemonte dal Vivo, per la stagione teatrale estiva 2023.

Una questione spinosa, per la quale è stata aperta una vertenza penale e civile. Il tutto inizia a maggio 2023 quando alla società eporediese viene affidato il servizio di gestione della biglietteria per la stagione teatrale all'aperto ospitata in piazza d'Armi, organizzata dal Comune con la Fondazione Piemonte dal Vivo, contestualmente alla gestione tecnica teatrale, antincendio e accoglienza.

Come si legge nella determinazione pubblicata dal Comune, "tra la Fondazione Piemonte dal Vivo e la No Limits Service, per economia procedimentale, si sono instaurati accordi finalizzati al riversamento diretto da parte dell’affidatario del servizio dei proventi acquisiti dallo sbigliettamento nelle casse della Fondazione dando così compiuta esecuzione alla convenzione tra il Comune e la stessa".

La società di Ivrea avrebbe quindi dovuto trasferire i proventi direttamente alla Fondazione che, a marzo di quest'anno, ha segnalato al Comune il mancato rispetto degli accordi.

I fatti sono stati confermati dalla società ed è emerso che la somma di € 5.681,43 è stata versata su un conto corrente non dedicato, appartenente a un incaricato della No Limits Service, che la società ha chiarito essere suo dipendente.

Dopo le opportune verifiche da parte di Comune e Prefettura, l'ente comunale ha deciso di azionare le penali previste dal contratto, chiedendo il pagamento di 1.280 euro a favore del Comune e il riversamento di 5.681,43 euro a favore di Piemonte dal Vivo.

Nonostante ciò la società di Ivrea ha - come si legge nella determinazione - "confermato detta circostanza introducendo ulteriori elementi di aggravio della propria posizione nei confronti del Comune di Mondovì".

L'ente ha quindi deciso di portare la vicenda in tribunale affidando il servizio di assistenza legale all’avvocato Gabriele Spotorno del Foro di Savona.