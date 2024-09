Cuneo, Connessioni Festival: annullato il concerto di Big Mama al NUoVO

Il Connessioni Festival di Cuneo perde – a pochi giorni di distanza dall’inizio ufficiale delle attività – quello che indubbiamente si configurava come uno dei suoi nomi di punta, probabile motivo d’attrattiva per tanti giovani: è stato infatti annullato il concerto di Big Mama previsto per il prossimo 13 settembre.



A comunicarlo ufficialmente nella giornata di oggi (martedì 3 settembre) l’associazione All4You, organizzatrice dell’evento. La mancata apparizione dell’artista protagonista dell’ultima edizione del Festival di Sanremo sul palco del NUoVO è stata motivata nella comunicazione tramite non specificate ragioni “tecnico-logistiche indipendenti dalla volontà di artista e organizzatori”.



Chi avesse intenzione di richiedere il rimborso per il biglietto del concerto potrà farlo entro il 30 settembre seguendo le indicazioni su www.ticketone.it.

All4You: “Scelta subita. Facciamo crescere l’attrattiva della città”

Grande dispiacere da All4You: “Confidiamo nella fiducia e nell’affetto dei cuneesi per far crescere la manifestazione nei prossimi anni, così da renderla una realtà solida capace di attrarre artisti con sempre più efficacia. Chiaro, però, ci voglia del tempo specie dopo gli anni di isolamento forzato che, per la città, hanno seguito la chiusura dello storico Nuvolari Libera Tribù e che ci portano ora a dover subire letteralmente alcune scelte come questa”.



Certezza, però, sul resto degli appuntamenti in programma, tutti dedicati all’esplorazione della “lingua della generazione Z”, tra cui spiccano quelli con il professor Antonino Tamburello, che sarà al cinema Monviso nella mattinata di sabato 14 settembre, e il concerto de Il Tre sempre al NUoVO per la stessa serata.