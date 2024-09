Torna a scioperare il personale ferroviario di Breil sur/Roya, ancora disagi per gli utenti della Cuneo-Ventimiglia

Continua la lunga serie di scioperi che da settimane ormai interessano il personale SNCF della stazione di Breil su/Roya, nel tratto francese della linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia. Inevitabili le ripercussioni che, quasi giornalmente, colpiscono gli utenti della tratta.

Anche questa settimana sono previste alcune interruzioni, prontamente segnalate dall’Osservatorio Ferroviario del Tenda, che sulla pagina Facebook dedicata segnala quotidianamente i disagi previsti.

Per i prossimi giorni la situazione dovrebbe essere la seguente: per quanto riguarda la giornata odierna, martedì 03 Settembre, non è previsto alcuno sciopero e dunque la circolazione sarà regolare con le solite 4 coppie di treni previste.

Più complessa la situazione di domani, mercoledì 4 Settembre, quando il dirigente del Movimento di Breil sur/Roya tornerà a scioperare dalle ore 13.

Sono previsti regolari i 4 treni che viaggeranno il mattino: il 22952 in partenza da Ventimiglia alle 6:18 con arrivo a Cuneo alle 9:19, il 22955 delle 6,41 da Cuneo con destinazione Ventimiglia alle 9:21, il convoglio 22953 delle 8,41 da Cuneo con arrivo a Ventimiglia alle 11:21 e infine il 22956 di Ventimiglia delle 10:39 con arrivo a Cuneo alle 13:19.

Nel pomeriggio, invece, il 22959 delle 14,41 da Cuneo per Ventimiglia alle 17:33 si fermerà a Limone: cancellato da Limone a Ventimiglia. Stessa cosa per il 22898 delle 16,20 da Ventimiglia con arrivo previsto a Cuneo alle 19:19, che non lascerà la stazione ligure. Partirà solo da Limone.

Il 22957 delle 17,15 da Cuneo per Ventimiglia (20:05) sarà cancellato da Limone a Ventimiglia. Arriverà solo a Limone. Il 22964 di Ventimiglia delle 18:49 (arrivo a alle Cuneo 21:19) sarà cancellato da Ventimiglia a Limone. Partirà da Limone.

Giovedì 05 Settembre, altro sciopero del Dirigente Movimento Breil-sur-Roya dalle 13:00.

Anche in questo caso i convogli del mattino circoleranno regolarmente con le due coppie di treni previsti per il pomeriggio che effettueranno le stesse modalità del giorno precedente con la cancellazione del tratto tra Limone e Ventimiglia.