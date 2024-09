A Verzuolo torna la "Pigiama run" in favore della LILT

La sesta edizione di "Pigiama Run" si correrà anche a Verzuolo. È la manifestazione benefica ideata dalla LILT (Lega Italiana per la lotta contro i tumori) nel mese dedicato alla lotta ai tumori pediatrici, settembre.

Il punto il ritrovo per la consegna dei pacchi gara è venerdì 20 settembre alle ore 18:00 in piazza Willy Burgo. La partenza sarà alle 19:00. Tutti rigorosamente in pigiama. L'iscrizione, pari a 15,00 €, consentirà a Lilt di portare avanti in tutta Italia iniziative e servizi gratuiti a sostegno dei bambini malati di tumore e delle loro famiglie.

In collaborazione con la Podistica Valle Varaita è stato tracciato il percorso allegato. Per iscriversi occorre recarsi sul sito https://www.pigiamarun.it/ contenente anche tutte le informazioni utili.

Per aggregarsi al gruppo di Verzuolo, basterà selezionarlo al momento dell'iscrizione, nell'ultimo passo dell'iscrizione (al passo 3 di 3 come da screenshoot allegato alla presente notizia).