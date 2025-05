Il gruppo "Anziani.com" in visita a Cherasco

Lo scorso mercoledì 14 maggio il progetto “Anziani.com: la Comunità che fa per Noi”, che racchiude cinque comuni del cuneese (Margarita, Montanera, Beinette, Morozzo e Castelletto Stura), si è recata presso un altro gioiello situato nel cuore del Piemonte: Cherasco.

"C’è un lato che sorprende tantissimo di questa cittadina e noi, come gruppo, non potevamo non scoprirlo insieme: un mondo fatto di illusioni, magia e meraviglia custodito all’interno del Museo della Magia - spiegano i partecipanti -. Appena varcata la soglia siamo stati subito catapultati in un universo misterioso e divertente. Un luogo unico che ospita diverse collezioni ed esposizioni: si passa da oggetti di scena e strumenti appartenuti a celebri illusionisti del passato e del presente, a manifesta d’epoca, a giochi di prestigio. Più che un percorso espositivo si tratta di un viaggio che stimola la mente e la curiosità. Il museo si propone come un centro per la divulgazione della cultura magica, un luogo dove riscoprire i protagonisti di un’arte che ha sempre affascinato l’uomo; si invita a guardare il mondo con occhi diversi, pronti a meravigliarsi di fronte a ciò che non si riesce a comprendere, quasi come fa un bambino".

La visita si è conclusa assistendo ad uno spettacolo del mago Marco Aimone, colui che ci ha anche affiancato per tutta la mattinata alla scoperta delle sale museali.

"Simpatia, divertimento e preparazione, uno spettacolo che ha lasciato a bocca aperta tutti noi e che ci ha permesso di continuare la giornata con un gran sorriso - proseguono dal gruppo -. Da non dimenticare, un ringraziamento particolare al Mago Sales, il fondatore del Museo e della fondazione tramite la quale una parte di ciascun biglietto è destinata a progetti umanitari. Dopo aver trascorso una mattinata a dir poco MAGICA, e aver gustato un ottimo pranzo a base di prodotti locali, ci siamo immersi nella storia di Cherasco grazie alla guida Paolo Ferrero, che ci ha accompagnato a scoprire i tesori della città. Siamo partiti dall’Arco del Belvedere, antica porta della città che offre un’incredibile vista panoramica sull’arco alpino, per poi dirigerci verso la Piazza del Municipio, cuore della cittadina, dominata da un capolavoro barocco, il Palazzo del Municipio.

Continuando, si arriva al Palazzo Salmatoris, importante dal punto di vista storico, grazie alle numerose vicende che ha ospitato, e culturale, sede di affreschi notevoli e opere pittoriche che creano forte impatto scenografico. Si continua la scoperta con le numerose chiese barocche, dagli interni sfarzosi e ricchi di decorazioni e opere.

La parte finale del nostro tour guidato ha riguardato il Santuario della Madonna del Popolo, importante luogo di culto, la cui cupola che rappresenta la terza più grande del Piemonte, e l’antico Orto dei Padri Somaschi, luogo recuperato solo negli ultimi anni, che ospita al suo interno una grande varietà di fiori, piante ed erbe aromatiche. Una giornata davvero unica per tutti noi partecipanti alla gita, trascorsa tra lo stupore e la curiosità, tra la storia e l’illusione ...un’esperienza indimenticabile! Un angolo del Piemonte speciale, da visitare e scoprire in ogni sua sfaccettatura, un’occasione da non perdere".